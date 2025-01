Justin Baldoni contraataca y demanda a Blake Lively por 400 millones de dólares

El actor y director de ‘It ends with us’, Justin Baldoni demandó a su coestrella, Blake Lively, y a Ryan Reynolds anticipándose a los perjuicios a futuro.

Esto no se acaba hasta que se acaba y, por el contrario, acaba de confirmarse un nuevo “episodio” en la batalla que enfrenta a las estrellas de la película It ends with us, ya que NBC News dio a conocer que el actor y director Justin Baldoni contraatacó y demandó a Blake Lively y a su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares, después de que la actriz de Gossip Girl señalara a Baldoni y lo acusara de acoso sexual y comportamiento inadecuado durante la filmación de la película en la que comparten créditos.

Justin Baldoni demanda a Blake Lively por 400 millones de dólares

Este jueves, Justin Baldoni presentó la demanda en contra de Blake Lively y Ryan Reynolds, por difamación, dos semanas después de que Blake presentara su propio caso en contra de su colega.

Lo que faltaba:

En su demanda, Baldoni pide ¡al menos 400 millones de dólares! en daños y, por lo visto, el actor de 40 años previó que su reputación y futuras oportunidades profesionales están en juego después de esta polémica porque también incluyó en su caso “ingresos futuros perdidos”.

Justin Baldoni exige 400 millones de dólares en la demanda que interpuso contra Blake Lively (Dia Dipasupil/Getty Images)

Justin Baldoni ‘no quería recurrir a acciones legales’, dice en su demanda

Luego de que hace unos días se dio a conocer que el actor y director Justin Baldoni demandó al periódico The New York Times por difamación, tras la publicación de un artículo en el que se detalló el caso que presentó Blake Lively en contra del propio Baldoni y más personas relacionadas con la producción de la película It ends with us, por acoso sexual y por organizar una campaña en su contra; ahora Baldoni se fue en contra de su coestrella y el esposo de esta, Ryan Reynolds.

Se fue con todo:

De acuerdo con información dada a conocer por NBC News, la nueva demanda, que fue presentada en una corte federal en Nueva York, establece que Justin Baldoni y el resto de los demandantes “no querían recurrir a acciones legales”.

La guerra de las demandas: Blake Lively vs. Justin Baldoni… y viceversa (Premier Shutterstock)

Sin embargo, lo hicieron debido a que argumentan que Blake Lively «los ha dejado sin otra opción”. Esto, porque no sólo buscan aclarar las acusaciones de Blake, sino también para evidenciar los aspectos de Hollywood contra los que han luchado a lo largo de sus carreras.

Justin Baldoni ya sufre las consecuencias de su enfrentamiento con Blake Lively

Las consecuencias surgidas por la polémica en el set de la película It ends with us ya tuvo repercusiones en su protagonista y director, Justin Baldoni.

La agencia de talentos que lo representaba terminó su relación con Justin Baldoni (Getty Images)

Tienes que leerlo:

La agencia de talentos WME, que representa a Blake Lively y Ryan Reynolds, cortó su relación profesional con Baldoni, quien también era su cliente, después de que Blake presentó una queja y que finalmente demandó al director de It ends with us, y de que The New York Times publicara su artículo sobre la disputa en torno a la película.