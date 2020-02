Juez desecha acusación contra Yuridia por defraudación fiscal

En una audiencia que se prolongó por más de dos horas, la mañana de este viernes un juez federal en Hermosillo dictó auto de libertad a Yuridia, desechando la acusación que pesaba en su contra por el delito de Defraudación Fiscal, informó Milenio.

La cantante sonorense acudió a los juzgados acompañada por su abogado Omar Castillo García, quien explicó que la diligencia inició el lunes cuando el juez determinó no imponerle ninguna medida cautelar, y finalmente este viernes resolvió el auto de no vinculación a proceso decretando su libertad absoluta.

“Esta resolución aún no queda firme, está pendiente que puedan interponer un recurso de apelación, entonces una vez que se resuelva este recurso de apelación es cuando quedará firme esta determinación”, explicó el licenciado.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) acusaba a la cantante sonorense de haber declarado una cantidad de ingresos menor a la que en realidad obtuvo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y que se descubrió tras una auditoría de la Secretaría de Hacienda.

Yuridia aseguró que esta situación le ocurrió por confianzuda, pues no fue ella quien realizó la declaración sino un contador en quien confió y se apoyó como lo hace todo contribuyente.

“Estaba confundida porque yo no entiendo, desconozco muchos de los términos que se usan, lo que dicen, ahí más o menos me lo explicaron pero fue por confiar en un contador, ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora y a eso me voy a dedicar ahora para que no me vaya tan mal”, dijo a manera de broma.

La artista cuya carrera musical ha ido en ascenso desde que se dio a conocer en el reality show La Academia, confirmó que se retirará de los escenarios por un año para descansar y estar con su familia, dividiendo su tiempo entre la Ciudad de México, donde ella reside, y Hermosillo, donde viven sus padres.

“Me voy a dedicar a estar con mi familia, a estar ahí para mi hijo, hacer comida para mi hijo, ayudarlo con la tarea, y hacer todas estas cosas de las que me pierdo por estar siempre viajando. Necesito eso, mi alma lo necesita y ojalá los fans comprendan esa parte humana de mí, la cual siempre he tenido”, señaló.

Dijo que tras cuatro intensos años de grabar discos y hacer giras, extraña a sus compañeros de la banda, pero lo que no extraña es viajar y estar lejos de su familia.

“Lo que a mí se me dificulta mucho es viajar, es estar viendo gente diferente constantemente, los aeropuertos, los hoteles, son cosas que no puedo controlar, que a mí me cuestan mucho trabajo personalmente, mentalmente y físicamente, entonces pues me tengo que retirar”.

Finalmente, reveló que tras su reciente boda con Matías Aranda, aprovecharán el año sabático para llevar a cabo sus planes de tener un hijo, y aunque a ella le hubiera gustado tener una familia muy grande, siente que “ya se le pasó el tren”.