Juan Osorio ya tiene al actor que reemplazará a Gonzalo Peña en telenovela

Después de que el actor Gonzalo Peña fuera señalado como cómplice ante un caso de violación por parte de Daniela Berriel, quien se las ha visto complicada es el productor Juan Osorio, pues señaló que aunque fue difícil tomar la decisión, junto con los ejecutivos, se definió sacarlo del proyecto.

Lo que trascendió es que Juan Osorio ya tiene las opciones entre las que elegirá a quién entre al quite en el proyecto y se quede con el personaje de ‘Mariano Rueda’, el actor elegido por el productor estaría entre: José Pablo Minor, Gonzalo Vega, Nahuel Escobar y Rodrigo Brand.

Recientemente, el productor señaló que fue difícil la decisión de despedir a Gonzalo Peña, pues lo considera un buen actor y alguien con una carrera prometedora, sin embargo, se tiene proyectado sea en el transcurso de esta semana, cuando se defina quién será el elegido para ocupar su lugar.

Juan Osorio contó ante la prensa en una entrevista a las afueras de Televisa San Ángel que no ha tenido contacto con el actor desde que se decidió cortar la relación laboral, “Gonzalo desde el día que fue separado de sus funciones por parte de la empresa no he tenido contacto con él. No he hablado nada con él, en lo absoluto”.

Además dijo que tras el anuncio del actor que sustituirá a Gonzalo, se comenzará a grabar con él a partir de la próxima semana, pues recordemos la telenovela tiene pocas semanas de haberse estrenado.

Sobre el caso, aunque Gonzalo Peña, fue señalado como cómplice, la actriz Daniela Berriel declaró que también lo quiere tras las rejas, pues lo considera igual de culpable al no haberla defendido.