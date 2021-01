Juan José Origel se vacuna en EU contra el Covid-19

Juan José Origel está dando de qué hablar en redes sociales luego de que subiera a su Twitter una imagen en donde se le ve estar recibiendo la vacuna contra el Covid-19 por lo cual ha recibido varios comentarios por parte de los internautas.

El conductor de televisión de 73 años de edad en su mensaje dejó ver que tuvo que viajar a Estados Unidos para poder recibir la inyección contra el coronavirus que mantiene al mundo en emergencia sanitaria, ya que aquí en México no se le dio dicha toma.

Hay que recordar que el Plan Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud señala que los primeros en recibir la dosis sería todo el personal de salud que combate desde los hospitales, día a día y en primera línea, dicha enfermedad; en un segunda etapa los adultos mayores están contemplados.

Sin embargo, Pepillo no pudo esperar más y se fue al vecino país del norte para aplicarse la vacuna.

Hace algunas semanas, Juan José Origel reveló que Vicente, Alejandro y Gerardo Fernández se habían ya puesto la vacuna contra el virus por lo que generó críticas hacia los cantantes.

En esta ocasión fue lo mismo, ya que tras su publicación algunas personas cuestionaron su acción que consideraron ilegal por haberle quitado a alguien dicha oportunidad al vivir en Estados Unidos.

“¿Y por qué vienes a los Estados Unidos a quitarle la vacuna a alguien que sí vive aquí y paga taxes..?”; “¿Como lo hiciste? Necesitas ser residente”: “Los que tienen dinero se van a donde sea y los que no se quedan a esperar su turno, Y si tu país no te dio tu seguridad pues no regreses a él y quédate en USA, personas como tu no necesita México”; “A fines de mes les toca a los de la tercera edad. ¿No te pudiste esperar unos días?”, entre otras.

Pero también hubo personas que apoyaron su acción al no esperar su turno para vacunarse en México.

“Muy bien, si fuera tú, yo haría lo mismo. Que los pinches resentidos ladren”; “Si yo pudiera ponerme la vacuna en USA también lo hubiera hecho”; “Todos lo critican pero si todos pudiéramos hacer lo mismo lo haríamos no se hagan pend… y más por que aquí no se ve hasta cuando lleguen las vacunas buenas y no las chinas y rusas”, entre otras.

Juan José Origel en sus redes sociales festejó el viernes pasado los 25 años de Ventaneando, programa del que fue parte en sus inicios junto a Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno, entre otros más y subió imágenes de aquella época.

Por: El Universal