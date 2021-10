Juan Gabriel está vivo y gente cercana a AMLO lo sabe, asegura Martha Figueroa

Juan Gabriel sigue vivo, no murió el 28 de agosto de 2016, como dice su familia. Eso es lo que afirma Martha Figueroa, ex conductora de ‘Ventaneando’.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Martha Figueroa aseguró que sus investigaciones le han llevado a creer firmemente que Juan Gabriel sigue en este mundo.

Incluso, Martha Figueroa aseguró que se enteró de gente cercana al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que sabe que Juan Gabriel está vivo.

Tras darse a conocer la muerte de Juan Gabriel hace cinco años, a causa de un infarto agudo al miocardio, muchos fans se mostraron incrédulos.

Entre otras cosas, porque apenas unos días atrás había ofrecido un concierto en Los Ángeles, California, en el que la gente no notó algún síntoma de enfermedad en Juan Gabriel.

Pero lo que causó más suspicacia fue el hecho de que sus restos fueran incinerados un día después de su muerte, sin que nadie más que la familia viera su cadáver.

Desde entonces, la duda queda en muchos fans y también en personajes de la farándula como Joaquín Muñoz, exrepresentante del cantautor, quien ya es tomado a broma.

Pese a ello, la periodista Martha Figueroa respalda sus afirmaciones de que Juan Gabriel está vivo, según lo confirmó en entrevista para el canal de YouTube ‘En Casa de Mara’.

“Estoy convencida [de que Juan Gabriel está vivo]… No importa que la gente se carcajee, no me importa, estoy segura de que está vivo, Mara”

Ante la incredulidad de Mara Patricia Castañeda, la exconductora de ‘Ventaneando’ le explicó por qué cree que Juan Gabriel sigue vivo:

“A mí desde el día uno los de la funeraria me empezaron a contar inconsistencias, cosas, rarezas y yo fui atando mis cabos, fui haciendo mis, ‘¡ah, Chihuahua! y todo…’. De repente se me aparece un señor, Joaquín Muñoz, a decirme, ‘Juan Gabriel está vivo, por esto y el otro’, y dije, ‘yo también creo lo mismo, pero en otro tono y en otra cosa por lo que yo he investigado”

La periodista señaló que sus pesquizas la llevaron a saber de gente cercana al presidente AMLO que tendrían la certeza de que Juan Gabriel está vivo.

¿Cómo? Porque están en contacto con el llamado ‘Divo de Juárez’, afirmó Martha Figueroa:

“Luego empecé a conocer a gente que estaba cercana al Presidente actual y que también sabían medio algo, que seguían ellos en contacto, osea cosas y dije, ‘¿es neta?… yo creo que sí está [vivo] y me empezaron a llegar muchas informaciones de muchos lados y empecé a recabar información y creo que está vivo, por la información que tengo”.