José Ron se burla del aliento de Eva Cedeño y ella le responde

La telenovela ‘Te Doy La Vida’ ha terminado sus grabaciones, luego de una pausa derivada de la pandemia por covid-19, y algunos actores del elenco decidieron despedirse y agradecer a sus compañeros de trabajo mediante redes sociales, tal fue el caso de José Ron, sin embargo, lo que llamó la atención fue unas palabras que le dedicó a Eva Cedeño.

Fue el pasado viernes que el actor recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen a lado de la famosa para reconocer su profesionalismo, talento y claro, los momentos de alegría entre grabaciones.

“Gracias por tu buena vibra, energía, alegría, entrega, talento, compromiso y complicidad para contar esta historia, neta no pudo haber sido mejor! Me divertí como no tienes una idea. Siéntete orgullosa y satisfecha del trabajo que hiciste! Eres una excelente actriz y una maravillosa protagonista”, pero también le dio un pequeño consejo, para cuando inicie un nuevo proyecto: “P.D. En tu próxima novela no comas “huevito” antes de los besos!”.

Como era de esperarse, las reacciones de risas por parte de usuarios de la red social no se hicieron esperar, no obstante, también hubo quienes felicitaron a los actores por su trabajo y por su buena conexión.

Pero el comentario más esperado no se tardó mucho en aparecer y Eva, siguiendo el mismo humor de Ron, respondió con un consejo similar.

Información de: El Imparcial