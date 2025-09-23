José Luis Rodríguez ‘El Puma’ revela encuentro con Luis Miguel cuando estuvo en terapia intensiva: “Acabamos llorando”

«El Puma» recordó la emotiva visita que le hizo Luis Miguel durante su cirugía por un doble trasplante de pulmón.

José Luis Rodríguez “El Puma” recordó un noble gesto que tuvo Luis Miguel con él durante el momento más difícil de su vida.

El cantante compartió que recibió la visita del intérprete de “Por debajo de la mesa” cuando enfrentó su peor crisis de salud y tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón en 2014, tras una crisis severa relacionada con la fibromatosis pulmonar que padecía.

José Luis Rodríguez «El Puma» revela el noble gesto que Luis Miguel tuvo con él

En una entrevista con el programa argentino La Mesaza, conducido por Mirtha Legrand, el cantante venezolano, quien se encuentra en Buenos Aires para ofrecer un concierto, relató un episodio que vivió junto a Luis Miguel y que lo marcó profundamente.

José Luis Rodríguez “El Puma” (Instagram)

El momento ocurrió en 2017, cuando el intérprete de «Dueño de nada», se sometió a un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorial de Miami debido a una fibrosis pulmonar idiopática. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos recibió la visita inesperada de Luis Miguel.

«Fue un gesto hermosísimo», confesó el cantante de 82 años en el programa. “Fue con el chofer. Me dice una enfermera ‘hay un hombre que dice que es Luis Miguel’”, contó.

Luis Miguel (Getty Images)

La hija del cantante, incrédula, creyó en un principio que se trataba de un paparazzo, por lo que decidió comprobarlo por sí misma; al regresar, confirmó que efectivamente se trataba del cantante mexicano.

José Luis Rodríguez «El Puma» deseaba reencontrarse con Luis Miguel

“Mi hija dice: ‘No, es un paparazzi. Voy a ver quién es’. Va y regresa pálida como un papel: ‘Es Luis Miguel’”, continuó el artista.

Su esposa, Carolina Pérez, también quiso asegurarse de que realmente fuera el cantante y terminó confirmando la noticia: “Vuelve dice: ‘Es Luis Miguel’, todos se quedaron en shock, aseguró.

José Luis Rodríguez “El Puma” (Instagram)

José Luis Rodríguez confirmó que la visita fue en la noche y que Luis Miguel ingresó a la sala de terapia intensiva con un sombrero y lentes, “Yo tenía mucho tiempo que quería hablar con él”, señaló «El Puma», quien también recordó que conoció Luisito Rey, “muy de cerca”.

“Vino, conversamos unas cosas espirituales que quería decirle y cumplí. Fue un gesto hermoso, y terminamos llorando. De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible», recordó el cantante.

«Yo quería hablar con él y parece que el espíritu se pone de acuerdo, él vino, yo no lo llamé, él vino, porque mi espíritu y mi alma decían quiero hablar con él», aseguró.

https://www.youtube.com/embed/IGu5Nm8R9G0?si=68nC5ySSCD_8i-2jmiami

Tras someterse al doble trasplante de pulmón, la recuperación de «El Puma» duró siete años, durante los cuales tuvo que reaprender a hablar y cantar.

Los médicos le advirtieron que, aunque la operación salvaría su vida, era probable que no volviera a pisar un escenario. Sin embargo, eso no pasó y el artista continúa activo en su carrera.