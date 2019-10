José José intentó esconder su dinero de Sarita

Ya se especulaba que Sarita había tratado de convencer a su papá, el Príncipe de la Canción, de que le firmaba documentos para que ella se quedara con las regalías que el cantante cobraba como intérprete. Luego salió a la luz que la media hermana de Sarita, Monique, tuvo acceso a la fortuna de José José y gracias a eso despilfarró el dinero comnprando y vendiendo propiedades.

Otro de los rumores fue que cuando el cantante firmó con Telemundo para que se hicera una bioserie sobre su vida y el pago fue de cinco millones de dólares. Pero había algo que el cantante no quería que sucediera: que ese dinero fuera a dar a sus cuentas de banco, porque temía que desaparecieran ese dinero.

Ads by scrollerads.com

Así lo recordó Jorge Jiménez, el productor de la bioserie, quien aseguró que fue el propio Príncipe de la Canción quien le pidió auxilio para ocultar la mitad del dinero que recibió por parte de Telemundo. Todo con la finalidad de que dicha cantidad llegara a la compañía administrada por Sarita Sosa, su hija.

Fue en el programa de Venga la Alegría, en donde el productor dio cuenta de la preocupación de José José de que le desaparecieran el dinero: “En platicas me dice: ‘yo creo que sí me quiero retirar aquí en México, si el dinero de Telemundo sigue entrando a Miami, a José José Inc. se me va a desaparecer. Te pido por favor que la mitad…les digas que te la depositen en tu cuenta, hay que mantenerla escondida”, comentó.

El propio Jorge Jiménez puso cartas en el asunto e intentó ayudar a su amigo y los dos acordaron que él se encargaría de ver que estaba pasando con sus ingresos y egresos, los cuales manejaba Sarita a través de la compañía que creó su madre junto con el cantante.

Pero se topó con pared, pues Sarita nunca le proporcionó los documentos necesarios: “Oye Sara, voy a ayudar a tu papá, yo conozco las leyes (…) necesito saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, por favor mándame los último seis meses (estados de cuenta)”.

Jiménez aclaró: “nunca recibí nada. Le dije a José José: ‘¿cómo es posible que es tu compañía y las personas que te ayudan, a las que les dijiste que me mandaran (los documentos), no me mandan nada ni a mi, ni al contador?, entonces ¿en dónde está la información’”, concluyó.

Fuente: Vanguardia