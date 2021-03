Jorge D’Alessio Jr., hijo de Ernesto y nieto de Lupita D’Alessio, es acusado por abuso sexual

En el marco del Día Internacional de la Mujer, varios mujeres alzaron la voz y han destapado abusos sexuales. Así ocurrió con la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal (Melenie) y con la actriz Daniela Berriel que acusa a los actores Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña.

Este martes 9 de marzo, el usuario de Twitter @PABS0423 con el nombre “yotecreo” comenzó diciendo: “Abro hilo sobre cómo no una, sino VARIAS niñas fueron ABUSADAS por Jorge D’Alessio Jr , hijo de Ernesto D’Alessio, y como su mamá está tratando de silenciar a una víctima”.

Luego de hacerse viral el caso, se dieron a conocer supuestos audios de Charito defendiendo a su hijo de tales acusaciones por medio de conversaciones en WhatsApp.

En las últimas 48 horas han aparecido hasta cuatro chicas más que aseguran haber sido víctimas de Jorge D’Alessio, relatando casos de presuntos abusos sexuales y psicológicos.

“Mientras pasaban los meses, esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía ni lista ni preparada (…) yo le decía que no, no me sentía lista, pero él no no tomaba un no por respuesta”, escribió una de las víctimas.

Fuente: Sin Embargo