Jonas Brothers inician las celebraciones de su 20 aniversario regalándonos «Love Me To Heaven»

Las superestrellas multiplatino nominadas al GRAMMY,® Jonas Brothers, regresan hoy con nueva música, lanzando su último sencillo «Love Me To Heaven» a través de Republic Records. Esta mañana en Good Morning America, Jonas Brothers compartió un anuncio exclusivo de su gira: este verano, saldrán a la carretera en su muy esperada gira «JONAS20: Living the Dream», actuando en estadios y arenas de toda América del Norte. El título de la gira se inspiró en el viaje de la banda de vivir sus sueños durante los últimos 20 años, desde actuar en centros comerciales locales en Nueva Jersey hasta agotar las entradas en estadios y arenas de todo el mundo. Los fanáticos pueden visitar jonasbrothers.com para obtener más información y actualizaciones, y estén atentos a la ruta oficial de la gira y los detalles de la venta que se revelarán este domingo.

Coescrita con el compositor nominado al GRAMMY® y su colaborador frecuente Justin Tranter, «Love Me To Heaven» es un himno de celebración del amor. La canción edificante y pegadiza presenta un ritmo inspirado en los años 80 acentuado por teclas brillantes, guitarra acústica optimista y un canto del tamaño de un estadio, destacando las voces de los hermanos mientras cantan: «Podría darme todo, pero no es suficiente. No se le puede poner precio al toque humano. Podría estar deprimido, pero me amas hasta el cielo. ¡Ámame hasta el cielo, nena!»

Este domingo, Jonas Brothers celebrará 20 años de música, películas, recuerdos y más en el evento JONASCON, una experiencia única para los fanáticos que tendrá lugar en su estado natal de Nueva Jersey este domingo 23 de marzo en American Dream. El evento de todo el día contará con actuaciones en vivo de los Jonas Brothers (con su banda original de 2007), Nick Jonas, DNCE, All-American Rejects, Franklin Jonas y más. El evento también incluirá sesiones de DJ, paneles de preguntas y respuestas, activaciones para fanáticos, sorpresas emergentes, experiencias inmersivas y apariciones de invitados especiales. Un guiño a sus primeros días de actuaciones en centros comerciales, JONASCON conmemorará las increíbles dos décadas de la banda y mostrará su agradecimiento a los fans que han estado con ellos desde el principio.

2025 ha visto a los íconos del pop mundial colaborar con una gran cantidad de artistas de todos los géneros, incluidos Marshmello en «Slow Motion» y Rascal Flatts en su sencillo «I Dare You». Sin mencionar que Joe Jonas se asoció con Ashley Cooke en su canción «All I Forgot», y el dúo interpretó una versión reducida de la canción para CMT Studio Sessions.

«Love Me To Heaven» prepara el escenario para más anuncios emocionantes que vendrán de Jonas Brothers muy pronto.