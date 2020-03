Johnny Depp podría ser el nuevo Joker; Warner ya lo busca

Por mucho tiempo se mencionó que Johnny Depp podría ser el Joker. Antes de que Heath Ledger hiciera una brillante interpretación de este villano, el actor de Piratas del Caribe, junto con Adrien Brody, era un fuerte candidato a hacerse con el papel.

Después de más de una década, parece que por fin los fans de Depp podrán verlo en el universo de Batman.

De acuerdo al sitio We Got This Covered, Warner Bros ha comenzado la búsqueda de actores para continuar las siguientes películas de The Batman y su principal candidato a darle vida al Joker es Johnny Depp.

Tomando en cuenta los excéntricos personajes que ha hecho, alguien como Joker podría salirle de manera natural, de acuerdo al sitio.

The Batman, con Robert Pattinson como protagonista, saldrá en el 2021; la segunda parte se espera para el 2024.

Esta decisión, sin duda, le ayudaría en su carrera, la cual se ha visto afectada por los escándalos recientes con su expareja Amber Heard (donde recientemente se filtraron unos audios que revelan que la actriz lo golpeaba).