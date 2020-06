Joey Image, exbaterista de Misfits, fallece a los 63 años; padecía cáncer de hígado desde el 2016

– El baterista estadounidense Joey Image, exmiembro de la banda de punk rock Misfits, falleció a los 63 años, aún no se confirman las causas del deceso.

La noticia fue dada a conocer a través de la página de Facebook, The New York Hardcore Chronicles Page, donde compartieron una imagen con el mensaje “que en paz descanse Joey Image (The Misfits)”.

La banda también escribió un mensaje de despedida en redes sociales y recordó la trayectoria del exintegrante.

Cabe destacar que el músico desde el 2016 luchaba contra un cáncer de hígado, por lo que se encontraba en espera de un trasplante y la organización GoFundMe se haría responsable de todos los gastos, pero dicha operación no se pudo llevar a cabo.

Joey Poole, mejor conocido como Joey Image, nació el 5 de marzo de 1957 en Nueva Jersey, sin embargo, pasó gran parte de su vida en Nueva York y sus últimos años los vivió en Florida.

El baterista estadounidense se unió a Misfits en 1978 y participó en las sesiones de “Horror Business” y “Night of the Living Dead” en 1979, en diciembre de ese año y después de la gira que tuvieron con The Damned, abandonó la banda. En el 2000 se reencontraron y tocaron juntos durante una presentación en Florida.

También participó con otras agrupaciones como Psycho Daisies, The Strap-Ons, The Undead Jersey Trash y The Hollywood 77’s.

