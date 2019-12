Joe cambiará su nombre por el de Will para conseguir nuevas víctimas en You, que estrena tráiler

Netflix compartió un nuevo avance de la segunda temporada de su serie original You. En ella, el psicópata de Joe ahora cambiará su nombre por el de Will.

Al ritmo de un cover de la canción de “Creep”, de Radiohead, el nuevo avance nos muestra al “nuevo” Joe que ha decidido mudarse a Los Angeles para escapar de los delitos que se le culpan, encontrar una nueva vida y desgraciadamente nuevas víctimas.

No obstante, pese a sus intentos de olvidarse de todo, la sombra de su primera ex novia Candace no lo dejarán vivir en paz, pues en esta temporada le seguirá el paso y al fin podremos saber qué fue lo verdaderamente pasó con ella.

Victoria Pedretti, en el papel de una chica llamada Love, ahora atrapará la atención de del nuevo Will a la que, como sus pasadas víctimas, tratará de enamorar para ganarse su confianza.

La segunda temporada de You, creada por Greg Berlanti y Sera Gamble, Llegará a la plataforma el próximo 26 de diciembre. La primera entrega alcanzó las 40 millones de vistas durante las cuatro primeras semanas después de su estreno

Fuente: Sin Embargo