Joe Alwyn rompe el silencio sobre su separación de Taylor Swift

Joe Alwyn finalmente habló de su ruptura con Taylor Swift y de los rumores de que varias canciones del álbum The Tortured Poets Department de la cantante están inspiradas en la separación.

El actor espera que la gente pueda empatizar con las “dificultades” de afrontar su publicitada separación y respetar su decisión de permanecer callado.

Joe Alwyn habla de su ruptura con Taylor Swift

«Espero que todos puedan sentir empatía y comprender las dificultades que surgen al final de una relación larga, amorosa y totalmente comprometida de más de seis años y medio», dijo al The Sunday Times.

Estas son las primeras declaraciones oficiales de Joe Alwyn tras su separación. «Eso es algo difícil de manejar», señaló. «Lo que es inusual y anormal en esta situación es que de repente es de dominio público y el mundo exterior puede opinar».

Al explicar con más detalle cómo ser el centro de atención hizo que la separación fuera tan única, el actor de 33 años continuó: “Así que de repente tienes algo muy real arrojado a un espacio muy irreal: tabloides, redes sociales, prensa, donde luego se analiza, se especula sobre ello, deformado más allá del reconocimiento”.

“Y la verdad es que, hasta ese último punto, siempre va a haber una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice. He hecho las paces con eso”.

Taylor Swift y Joe Alwyn han seguido adelante con sus vidas

Taylor Swift y Joe Alwyn salieron durante seis años entre 2016 y principios de 2023. Us Weekly confirmó en abril de 2023 que la pareja terminó su romance en medio del inicio de la gira The Eras Tour de Swift. Los fanáticos especulan que la estrella del pop detalló la ruptura en su disco The Tortured Poets Department, que salió en abril.

“Como todo el mundo sabe, juntos, ambos, mutuamente, decidimos mantener en privado los detalles más privados de nuestra relación. Nunca fue algo que se pudiera mercantilizar y no veo ninguna razón para cambiar eso ahora”.

Swift, quien actualmente está saliendo con la estrella de la NFL, Travis Kelce, y Alwyn han seguido adelante. “Eso también fue hace poco más de un año y me siento afortunado de estar en un gran lugar de mi vida, profesional y personalmente. Me siento muy bien”, dijo Alwyn.

La estrella de Kinds of Kindness, sin embargo, se negó a mencionar si todavía está en contacto con Swift o si comenzó a salir nuevamente con alguien. «Estoy seguro de que puedes entender, dado el nivel de ruido y escrutinio sobre mi relación pasada, por qué no querría simplemente abrir la puerta a cosas como esas ahora mismo», dijo. «Intento vivir en la realidad y lejos del tipo de ruido en línea de Twitter -o de dondequiera que venga- y trato de permanecer en el momento.

Con información de Quién