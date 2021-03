Jodie Foster nombra a Aaron Rodgers en agradecimientos tras ganar Globo de Oro

La multipremiada actriz mencionó al quarterback de los Green Bay Packers en su discurso de agradecimiento del Globo de Oro este domingo por la noche, tal y como Rodgers hizo cuando mencionó a Foster en su discurso de agradecimiento cuando obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular pasada.

Foster es una fanática acérrima de Green Bay.

Hace unos días, en entrevista con el programa “Jimmy Kimmel Live!” de ABC, Foster explicó que Rodgers “Sabe que soy su mayor fan”. En el mismo programa, la actriz explicó que “Absolutamente”, iba a tener que nombrar a Rodgers entre sus agradecimientos en caso de llevarse el galardón por “The Mauritanian”, lo que sucedió esta noche.

“Quizás tenga que nombrar a todo el equipo. Davante Adams tiene que estar allí en algún lugar”, dijo en su momento Foster, aunque no nombró al receptor abierto esta noche.

En el programa de Kimmel, Foster bromeó que la inclusión de Rodgers en su discurso de Jugador Más Valioso, la hacía un miembro oficial de los Packers.

“Como ves, él dijo ‘mi equipo’, aunque también dijo fuera del campo. Eso me convierte en un Green Bay Packer. La gente me sigue diceindo, ‘No Jodie, eso no significa que eres parte del equipo’. Pero sí significa que soy parte del equipo”, expresó con humor la actriz.

A la pregunta expresa de Kimmel en su entrevista de si conocía a Rodgers, Foster respondió “No”.

En el film “The Mauritanian”, Foster comparte créditos con la prometida de Rodgers, Shailene Woodley, quien confirmó recientemente la relación con el quarterback. En su discurso de Jugador Más Valioso, Rodgers reveló que, aunque no había ganado un anillo de Super Bowl, sí había obtenido otro tipo de anillo, refiriéndose a una argolla de compromiso.