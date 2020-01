Joaquin Phoenix usará un solo traje durante la temporada de premios para minimizar su impacto en el medioambiente

La estrella de Hollywood Joaquin Phoenix que encarnó al personaje de Arthur Fleck en Joker lució en la 77ª edición de los Globos de Oro 2020 un traje que en las últimas horas se convirtió en noticia. Este particular atuendo, un “tux” -esmoquin americano- diseñado por la reconocida diseñadora Stella McCartney será utilizado por el actor durante toda la temporada de premios “para reducir el desperdicio que conlleva la confección de este tipo de prendas”.

La encargada de comunicar su decisión fue McCartney, quien optó por la red social Twitter para referirse al tema: “Este hombre (Joaquín Phoenix) es un ganador… usa Stella ya que elige tomar decisiones en pos del futuro del planeta. Es por esto que eligió lucir el mismo Tux para toda la temporada de entrega de premios para reducir el desperdicio de materiales. Estoy orgullosa de unir fuerzas contigo a partir de esta iniciativa”.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you… x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN

— Stella McCartney (@StellaMcCartney) January 6, 2020