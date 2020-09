Joaquin Phoenix deslumbra en 2020 en el Óscar, y HBO lo celebra ahora con 5 de sus mejores cintas

Joaquin Phoenix se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood y 2020 será recordado como el año en el que el histrión conquistó su primer Óscar gracias a su extraodinario papel como el Joker en la cinta homónima.

Previo a que la película se estrenara en las salas de cine de todo el mundo, la noticia causó gran expectativa entre los seguidores del actor y los amantes del payaso asesino de Ciudad Gótica, quienes se preguntaban si Phoenix sería capaz de superar lo hecho por Heath Ledger en El Caballero de la Noche.

Joaquin Phoenix no solo logró darle su propio toque al Joker, creó un personaje completamente diferente a los encarnados por sus predecesores. Su trabajo conquistó a la crítica internacional, lo cual provocó que el actor arrasara en prácticamente todas las entregas de premios y culminó con broche de oro con el reconocimiento del Óscar a mejor actor.

Pero Joaquin Phoenix no alcanzó el reconocimiento solo por Joker, el actor ha trabajado en más de 35 películas entre las que destacan Gladiador, Her y María Magdalena.

Para repasar de manera más completa la trayectoria de Joaquin Phoenix realizamos una selección de cinco de sus trabajos que se pueden disfrutar en la plataforma de HBO. A continuación te dejamos la lista:

JOKER

Joker cuenta la complicada vida de Arthur Fleck, un aspirante a comediante de stand-up que vive con su madre y padece un trastorno médico el cual provoca que se ría en todo momento.

Luego de ser golpeado por tres jóvenes borrachos en un vagón del metro, Arthur decide asesinarlos provocando conmoción en Gotham. A partir de ese momento se desatan una serie de eventos poco favorecedores para Arthur quien se alza como el líder de una revolución en la ciudad y provoca el origen del archienemigo de Batman.

Dirigida por Todd Phillips, el elenco está encabezado por Joaquin Phoenix, a quien acompañan Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham y Marc Maron.

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT

Joaquin Phoenix interpreta a John Callahan quien lucha tras un accidente que cambió su vida.

Dirigida por Gus Van Sant y basada en la historia real de Callahan, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot muestra la irreverente búsqueda de un nuevo propósito a través del arte y el apoyo de su novia y de su padrino de alcohólicos anónimos, interpretados por Rooney Mara y Jonah Hill.

TWO LOVERS

Two Lovers aborda la historia de Leonard, un hombre deprimido, que intenta recuperarse de su última crisis regresando a casa de sus padres. De manera inesperada, dos mujeres entran a su vida y tratará de elegir entre la hermosa hija de un amigo de la familia y su volátil vecina, que lo ayudará a recuperar su pasión por la vida.

Gwyneth Paltrow y Vinessa Shaw se unen al elenco de este filme estrenado en 2008.

SEÑALES

Estelarizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, y con guion y dirección de M. Night Shyamalan, Señales narra la historia de Graham Hess, un hombre que vive lleno de rencor hacia Dios, luego de la trágica muerte de su esposa.

Hess vive junto a sus dos hijos y su hermano Merril, en una granja de Pennsylvania, en donde investigarán la aparición de varias círculos en los cultivos y descubrirán que no se encuentran solos como ellos pensaban.

8 MILÍMETROS

Dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, Anthony Heald, Catherine Keener y Don Creech, 8 milímetros aborda la historia de Tom Welles, un modesto detective privado con una apacible vida junto a su familia en Pennsylvania.

El trabajo de Welles se limita a resolver rutinarios casos de infidelidad. Hasta que un día llega a sus manos un pequeño carrete de película de 8 milímetros que dará a su vida un giro impredecible.

Fuente: Sin Embargo