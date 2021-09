Joaquín Cosío es Wolverine en nueva adaptación de Marvel

Sin lugar a dudas, el actor mexicano y ganador del Premio Ariel puede presumir de una carrera multifacética que le ha dado la oportunidad de incursionar en el mundo de los superhéroes de Marvel y DC Comics, cuya última participación se efectuó gracias a El Escuadrón Suicida, de James Gunn. Ahora Joaquín Cosío regresa con Marvel para interpretar a Wolverine, uno de los personajes más emblemáticos de La Casa de las Ideas, en la adaptación al español del podcast Wolverine: La larga noche.

Marvel Entertainment y SiriusXM anunciaron el lanzamiento del podcast en español Wolverine: La larga noche, una traducción del podcast Wolverine: The Long Night, de 2018.

«Los Agentes Especiales Sally Pierce y Tad Marshall investigan una serie de muertes misteriosas en el pueblo costero de Burns, Alaska, siguiendo la llegada de un extraño – un hombre solitario llamado Logan», anticipa la sinopsis.

Pasen aquí para escuchar el trailer audible de esta producción sonora. Pero de hecho ya pueden escuchar los primeros dos episodios (de 10) en la aplicación móvil de SiriusXM o suscribiéndose a Marvel Entertainment en Apple Podcasts.

Además de Joaquín Cosío como Logan/Wolverine, también prestan sus voces Brigitte Kali Canales (Agente Pierce), Guillermo Garcia (Agente Marshall), Ivan Bernal (Bobby), Marianna Burelli (Mallory), Ricardo Chávez (Prophet), Rafael Sigler (Joseph Langrock) y Bruno Bichir (Sheriff Ridge). La dirección corre a cargo de Alejandra López; el diseño de sonido original y mezcla es gracias a Brendan Baker y Chloe Prasinos; mientras que el guion tiene la firma de Benjamin Percy.

Joaquín Cosío y los superhéroes

Además de haberse convertido en el Mayor General Mateo Suarez de El Escuadrón Suicida (2021) para DC Comics, Joaquín Cosío ya había trabajado con Marvel cuando prestó su voz a Escorpión en el largometraje animado Spider-Man: Un Nuevo Universo (2018), ganador del premio Óscar en la categoría de Mejor película animada.

En 2019, Joaquín Cosío ofreció una entrevista exclusiva con El Imparcial para rememorar que aunque no ha sido fanático de los cómics y los superhéroes es consciente del impacto tan grande que ha logrado el género en los últimos años, aunado a su fichaje en la película de James Gunn para Warner Bros. y DC Comics.

«En mi adolescencia yo leía los cómics de ‘Batman’. Obviamente, desde que me dediqué de lleno a la actuación los dejé de lado y de ahí en adelante perdí bastante noción. No soy un consumidor extremo de las películas de Marvel, DC o superhéroes en general pero sé que es muy popular hoy en día. Me llama la atención que esta película es muy esperada y reúne a muchos personajes que en su mayoría son villanos. Creo que me gustará mucho formar parte de este proyecto», expresó.

Fuente: CinePremire