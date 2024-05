Jeremy Renner estuvo muerto por minutos tras accidente en la nieve

Jeremy Renner fue trasladado en una helicóptero al hospital de Reno, Nevada, el 1 de enero de 2023 después de haber sido golpeado por una máquina quitanieves. El actor se rompió 30 huesos del cuerpo después de lanzarse frente a su propio PistenBully para salvar a su sobrino de ser atropellado.

El actor ya ha hablado ampliamente sobre el trágico día desde que se recuperó y le dijo a Diane Sawyer que “lo haría de nuevo” para salvar a su sobrino. “Sentí todo el dolor”, le dijo al periodista. “Estuve despierto en todo momento”. Otras lesiones que sufrió el actor incluyen costillas rotas, mandíbula rota, pierna rota y otras fracturas.

Jeremy Renner murió por unos minutos tras accidente con máquina quitanieves

Afortunadamente, Jeremy Renner ha ido camino de la recuperación. Incluso hizo su primera aparición pública tras su accidente en una alfombra roja en abril del año pasado y cinco meses después fue visto de fiesta en Los Ángeles junto a una misteriosa mujer.

Sin embargo, ahora surge nueva información sobre el trágico accidente. Michael Beach, uno de los coprotagonistas de Renner en la serie Mayor of Kingstown, reveló que el actor sí estuvo clínicamente muerto tras el accidente que sufrió el año pasado con una máquina quitanieves.

“Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se rompió 30 huesos. De hecho, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo, y está de vuelta. Y dice que no estaba seguro de cómo sería. Pero estaba listo. Y dice que cada semana se siente más fuerte. Y no ha habido interrupción por sus habilidades físicas. Es genial. Sí, es un gran tipo”, dijo para The direct.

Jeremy Renner trabaja con el sobrino al que le salvó la vida

Además, reveló que el sobrino al que Jeremy Renner le salvó la vida ahora se encuentra trabajando con ellos en Mayor of Kingstown.

«Y ya sabes, su sobrino, a quien salvó, trabaja en el programa. Así que obtienes un par de perspectivas, y ellos no tienen reparo en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es una perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves».

En el documental Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, uno de sus vecinos que presenció el accidente también asegura que sintió como el actor perdió la vida por unos minutos.

“En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por unos segundos. Cerró los ojos y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos, lo sentí”, platicó el vecino del actor.