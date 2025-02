Jennifer Lopez y Ben Affleck están oficialmente divorciados y ya son solteros

Documentos judiciales dados a conocer confirmaron la fecha oficial en la que el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck quedó legalmente disuelto.

Ahora sí ya es oficial: Jennifer Lopez y Ben Affleck están legalmente divorciados y ambas estrellas vuelven a la soltería, luego de que documentos oficiales dados a conocer recientemente indicaran la fecha exacta en que el matrimonio de JLo y Ben se convirtiera –ahora sí– en cosa del pasado.

Legalmente divorciados: el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck quedó finalmente disuelto

La cantante y actriz de 55 años, y el actor de Gone Girl, de 52, llegaron a un acuerdo de divorcio el pasado 6 de enero. Sin embargo, documentos judiciales obtenidos por la revista People confirmaron que su matrimonio se disolvió legalmente este viernes 21 de febrero.

La ex pareja reavivó su romance en 2021 y se casó en 2022, pero finalmente terminaron su relación en 2024, después de una crisis matrimonial acompañada, de nueva cuenta, por una cobertura mediática de su romance como la que generó su primer compromiso a principios de los 2000. JLo solicitó el divorcio el 20 de agosto de 2024, el día en que (ya no) celebraron su segundo aniversario de boda, alegando «diferencias irreconciliables».

JLo y Ben quedaron oficialmente divorciados y solteros el viernes 21 de febrero de 2025 (Monica Schipper/Getty Images)

Jennifer Lopez busca recuperar su nombre de soltera tras divorciarse de Ben Affleck

En los documentos judiciales de la demanda de divorcio presentada por Jennifer Lopez para poner fin a su matrimonio con Ben Affleck figuraba como fecha de separación el 26 de abril de 2024. Más tarde se supo también que la pareja llegó a un acuerdo con respecto a su mansión de 61 millones de dólares, pero los detalles específicos al respecto se mantienen en secreto.

Jennifer busca recuperar su nombre de soltera (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

Los documentos legales también revelan que Jennifer tiene la intención de volver a su nombre de soltera, Jennifer Lynn Lopez, ya que tras casarse con Ben adoptó su apellido e, incluso, hizo un gran anuncio para comunicarle al mundo que ahora se llamada “Jennifer Affleck”.

¿Qué pasará con la fortuna de JLo y Ben Affleck y su familia recompuesta?

Sobre su divorcio y la división de sus bienes, el sitio TMZ informó que cada quien se iría «con lo que adquirió individualmente durante el matrimonio», lo que significa que ambos se quedarán con lo que hayan ganado durante la producción de sus respectivos proyectos cinematográficos mientras eran marido y mujer.

Por su parte, Ben «mantendrá su participación en su productora Artists Equity», que fundó en 2022 junto al también actor Matt Damon y que ha sido responsable de películas como ‘Los instigadores’ y ‘El contable 2’, entre otras.

Tras su divorcio, JLo y Ben cargarán cada uno con sus bienes adquiridos por separado (Phillip Faraone/Getty Images)

Recientemente se afirmó que las estrellas quieren seguir formando parte de sus vidas por el bien de sus familias.

Una fuente dijo a la columna Page Six del New York Post: «Tienen toda la intención de seguir formando parte de la vida del otro a pesar de no tener una relación sentimental. Ben y Jennifer siguen conectados y se comunican para hablar cosas de sus hijos».