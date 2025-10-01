¿Jennifer Lopez revive el apodo “Bennifer”? La cantante usa un collar que divide opiniones

Jennifer Lopez presuntamente habría hecho una referencia su matrimonio con Ben Affleck al usar una collar con la palabra “Bennifer”.

En medio de la promoción de su nueva película El beso de la mujer arana, Jennifer Lopez llamó la atención de sus seguidores por publicar una foto en la que aparentemente lleva un collar de oro con un dije con la palabra “Bennifer”, el apodo mediático para la relación de la cantante con Ben Affleck.

Ha pasado un año desde que la cantante inició los trámites de divorcio del actor, con quien había retomado su relación 17 años después de su primera ruptura. El 20 de agosto de 2024, la cantante presentó formalmente la demanda para poner fin a su matrimonio, posteriormente, un juez aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.

Jennifer Lopez desata rumores al lucir un collar con la palabra “Bennifer”

A pesar de la situación, Jennifer Lopez presuntamente habría dado vuelta a la página tras su separación de Ben Affleck al declarar en una entrevista con CBS Sunday Morning que su divorcio fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”. Sin embargo, volvió a generar atención al aparecer presuntamente usando nuevamente un collar con la palabra “Bennifer”, el famoso apodo que unía los nombres de la expareja.

Jennifer Lopez (Instagram)

En fotos en las que comparte el trabajo de su estilista, Danielle Priano, y de su maquillista, Kate Best, apareció nuevamente con el dije que dividió opiniones entre sus fan, pues mientras unos aseguran que se trata de un guiño a su expareja, otros desmintieron esa teoría asegurando al reflejar la foto en un espejo en realidad dice “Jennifer”.

Esta no es la primera vez que la cantante usa este dije, durante su gira Up All Night, que la llevó a recorrer países de Europa y Medio Oriente, también llevó la pieza durante su visita en España.

La imagen fue tomada en Madrid justo en el momento en que la pintora Esther Moya González, famosa por hacer retratos de famosos, le regaló su retrato. La artista admiró la obra, pero al momento de posar para la foto dejó ver de frente el collar de oro y diamantes.

Jennifer Lopez habla sobre su divorcio de Ben Affleck

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha tenido varios capítulos desde que comenzó en 2002. Después de su primera ruptura en 2004, retomaron su romance en 2021 y se casaron en julio de 2022, primero en Las Vegas y luego con una ceremonia en Georgia. Sin embargo, en enero de 2025 la cantante presentó la solicitud de divorcio, citando diferencias irreconciliables.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Presley Ann/Getty Images for LACMA)

La actriz recientemente calificó su divorcio como “lo mejor que me ha pasado en la vida” durante una entrevista con CBS Sunday Morning, para promocionar su más reciente película, El Beso de la Mujer Araña, producción a cargo de su exesposo.

«Sinceramente, debo decir que fue lo mejor que me ha pasado porque me cambió… no me cambió, me ayudó a crecer como necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente ahora que el año pasado», aseguró.

Sin embargo, Lopez reconoció que no habría podido protagonizar su nueva película si no fuera por Affleck: “La película no se habría hecho sin él y Artists Equity. Y siempre le daré ese reconocimiento”, reconoció. “Lo financiaron. Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: ‘De acuerdo’. Y él ayudó a que sucediera”, recordó.