Jennifer Lopez reaviva rumores de crisis con Ben Affleck: cancela su gira

Desde hace unas semanas, los rumores sobre una crisis en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck son cada vez más fuertes. La cantante y el actor no han sido vistos juntos en meses, además de que fuentes cercanas a la aún pareja han revelado que no están pasado por su mejor momento.

Jennifer Lopez cancela su gira y reaviva rumores de crisis con Ben Affleck

No obstante, mientras los rumores toman más fuerza, la originaria de Nueva York se había estado refugiando en su trabajo y la apretada agenda que mantenía. Por una parte, se encuentra en la promoción de Atlas, su nueva película y en la preparación de su gira This Is Me… Live, que comenzaría es este verano.

Sin embargo, sus planes cambiaron y este viernes a través de su newsletter, la cantante reveló que la gira se canceló debido a que «se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos».

«Estoy completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado. Ten en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Loss quiero tantísimo a todos. Hasta la próxima vez», agregó la cantante en un mensaje personal.

La gira originalmente estaba programada para realizarse de junio a agosto, en apoyo de su último álbum de estudio This Is Me…Now, que se lanzó en febrero pasado.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, captados separados y sin sus anillos de casados

Por otra parte, en días recientes Ben Aflleck y Jennifer Lopez yBen Affleck fueron captados separados y sin sus respectivos anillos de casados.

Mientras que el protagonista de Batman fue fotografiado sin su anillo cuando llegó al set de la película The Accountant 2, que actualmente está filmando en Los Ángeles, Jennifer Lopez fue captada llegando a la casa de un amigo cercano para celebrar el Día de los Caídos, sin la compañía de Affleck, y sin usar su argolla de matrimonio.