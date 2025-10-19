Jennifer Lopez aclara si hubo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl 2020

El anuncio de que Bad Bunny será el artista encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl LX ha causado gran expectación entre la comunidad latina y en el mundo.

Pero antes que el artista puertorriqueño suba al escenario el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ya hubo dos mujeres latinas que hicieron historia en ese importante evento: Shakira y Jennifer Lopez .

Jennifer Lopez aclaró la polémica sobre sus declaraciones de Shakira en el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez fueron las invitadas al Super Bowl de 2020, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde con su música aportaron color y sabor al encuentro entre Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Sin embargo unas declaraciones que Lopez hizo en su documental Halftime dejó entrever su descontento por esta doble participación, que consideró «la peor idea en el mundo».

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile (…) Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, afirmó entonces.

Casi seis años después, Jennifer Lopez volvió a hablar del tema en una entrevista para Howard Stern Show, donde aclaró que sus declaraciones no estaban dirigidas a Shakira, de quien solo tiene palabras de cariño y agradecimiento, sino a un asunto más profundo y de relevancia social.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo [el medio tiempo del Super Bowl]. Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince… Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”, explicó.

Para Jennifer Lopez el show del Super Bowl con Shakira fue lo mejor que pudo pasar

La cantante finalmente aceptó hacer el espectáculo en conjunto, pero afirmó que la producción pudo haber manejado de otra forma: “Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”.

Finalmente, Jennifer afirmó que al paso del tiempo siente que fue lo mejor que pudo pasar: “Fue absolutamente perfecto y estoy muy orgullosa de esa Super Bowl y de haber compartido ese escenario con Shakira, porque representamos algo que en ese momento era importante. Dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro… Estaban pasando muchas cosas y fuimos capaces de traer luz”, concluyó.

Durante la presentación en el Hard Rock Stadium de Miami, el espectáculo comenzó con Shakira interpretando un popurrí de sus éxitos como “She Wolf”, “Empire”, “Ojos Así”, “Whenever, Wherever” y “Hips Don’t Lie”. Luego, Jennifer Lopez tomó el escenario con “Jenny From the Block”, “Get Right” y “On the Floor”. Para el cierre, ambas artistas coincidieron en escena para interpretar juntas “Let’s Get Loud” y “Waka Waka”.