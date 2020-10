Jennifer Aniston pide votar responsablemente: “no es gracioso elegir a Kanye West”, dice

La campaña previa a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos será recordada en el futuro por su caótico transcurso. La crisis del coronavirus, el contagio de Donald Trump y sus incendiarias declaraciones sobre las propias elecciones, el encarnizado y “circense” primer debate entre los contendientes demócrata y republicano… Todo ello ha venido a suponer un “suma y sigue” de circunstancias sorprendentes, a las que se añade, en un terreno más pintoresco, la insólita candidatura del rapero Kanye West.

El polémico cantante y esposo de Kim Kardashian anunció este verano que se presentaría formalmente a las elecciones, y desde entonces, la proclamación de su extravagante programa de propuestas (entre ellas, la de estructurar la Casa Blanca como Wakanda, el país escondido de los cómics de Black Panther) ha ido de la mano de las cada vez más fuertes especulaciones sobre su desequilibrio mental (West padece un trastorno bipolar).

En cualquier caso, hay más de una persona de renombre preocupada por los votos que pueda recibir el rapero. Y Jennifer Aniston es una de ellas. La intérprete de Friends no ha dudado en publicar un texto en Instagram, acompañado de una fotografía de ella misma emitiendo su voto por correo, en el que, en tono muy serio (y al margen de volver a subrayar su apoyo a Joe Biden), ha pedido a sus seguidores que no voten a West.

“No es gracioso votar a Kanye. No sé de qué otra manera decirlo. Por favor, sean responsables”, ha pedido la intérprete en la postdata de su mensaje. Previamente a esta solicitud, la actriz había explicado las razones por las que ella ya ha votado por Biden y Kamala Harris: “He votado por ellos porque ahora mismo nuestro país está más divido que nunca. Ahora mismo, unos pocos hombres están decidiendo lo que las mujeres pueden o no pueden hacer con sus cuerpos. Nuestro actual Presidente ha decidido que el racismo no es un problema. Repetida y públicamente, él ha ignorado a la ciencia… Demasiadas personas han muerto”.

Aniston proseguía su mensaje instando a sus seguidores “a considerar quiénes van a ser los más afectados por estas elecciones si seguimos en el camino en el que estamos ahora… vuestras hijas, la comunidad LGTBQ+, nuestros hermanos y hermanas de raza negra, los mayores con problemas de salud y vuestros hijos y nietos”. La artista también se ha acordado del cambio climático: “Ellos serán los encargados de salvar un planeta que nuestros líderes no quieren creer que está dañado”.

Por último, la actriz recuerda que estas elecciones no van “sobre un candidato o un solo asunto” sino sobre “el futuro de este país y del mundo”. “Votad por la igualdad de derechos humanos, por el amor, y por la decencia”, ha rematado. El post supera ya los 3 millones de ‘me gusta’, incluidos los de otras celebrities como Julia Roberts, Reese Whiterspoon, Naomi Campbell o Jennifer Garner.

