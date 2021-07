Jason Blum: secuela de El exorcista será como la nueva Halloween

A nada estamos de celebrar el 50 aniversario del clásico de terror más importante de todos los tiempos. Y tal parece que no alcanzará la marca sin llegar indemne de alguna especie de reboot o secuela moderna. Sin embargo, el productor Jason Blum mandamás de Blumhouse, asegura que la secuela de El exorcista que se cocina, sufrirá la misma suerte que la reciente continuación de Halloween y convencerá hasta a los más escépticos.

La seguridad de sus palabras (vía) proviene no solo porque se pretende respetar el espíritu de la original, sino porque el director asignado para el proyecto no es otro que David Gordon Green, el mismo que trajo de regreso Halloween con buenos resultados a ojos de la crítica y los fanáticos de la saga. Sin importar el tiempo que haya sucedido y las otras secuelas que existen del clásico de 1973, este proyecto pretende desestimar aquellas y convertirse en la secuela inmediata de la historia de Regan Teresa McNeil.

«[Será] como la secuela de Halloween de David [Gordon Green]», Dijo Blum en una reciente entrevista. “Creo que va a sorprender gratamente a todos los escépticos. Teníamos muchos escépticos sobre Halloween y David les dio la vuelta, y creo que eso mismo sucederá con El exorcista«.

En años recientes la productora de Blum ha cosechado éxitos del cine de terror y suspenso que han convencido no sólo a los fans del género, sino también a la crítica. Uno de ellos fue la reinvención del clásico El hombre invisible con Elisabeth Moss y de la cual mucho se ha hablado sobre concretar una secuela.

Por su parte en 2018, Halloween regresó a las carteleras luego de muchas penosas secuelas que habían alterado fundamentalmente la historia, con todo y la relación del asesino con el personaje de Jamie Lee Curtis. Muchos fanáticos durante años se habían quejado de ello. Sin embargo, entre Blum y Gordon se encargaron de hacer borró y cuenta nueva y concretar una historia que finalmente agradó tanto a los fanáticos que una secuela de la misma ya viene en camino.

La misma fórmula se pretende configurar que la secuela de El exorcista. De acuerdo a Bloom se ha pensado a la película como una que pueda ser degustada y apreciada por los fanáticos más acérrimos del clásico y además encantar a otros que no se han acercado tanto a él. Eso parece improbable, pues se trata de una película bien conocida por casi todo el mundo. No obstante, podemos esperar que no se tratará de la cansina película de posesiones que se estrena año con año en los cines.

«Quiero hacer una película para la gente que conoce y ama la primera El exorcista y que está furiosa de que hagamos esto, pero que de alguna manera se arrastrará hasta el cine a verla», explicó Blum. «Quiero que salgan contentos. Y quiero hacer una película que la gente que nunca ha oído hablar de El exorcista realmente disfrute. Creo que David lo hizo con Halloween y creo que también lo hará con El exorcista«.

Fuente: CinePremier