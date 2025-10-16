Jasmine Tookes, reconocida por su trayectoria como Victoria’s Secret Angel y por vestir el icónico Fantasy Bra, desfiló embarazada de su segundo hijoy se convirtió en un símbolo de inclusión.

En una noche llena de brillo, glamour y declaraciones simbólicas, la supermodelo Jasmine Tookes rompió moldes al inaugurar el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 luciendo su embarazo, convirtiéndose en la primera mujer embarzada en encabezar oficialmente la pasarela de la firma desde su arranque.

Jasmine Tookes hace historia como la primera modelo embarazada en abrir el desfile de Victoria’s Secret

Estando en el último trimestre de su embarazo, Tookes, de 34 años, desfiló con confianza y elegancia: usó un conjunto tipo malla color piel bajo un vestido de rejilla y unas imponentes alas doradas que recordaban un diseño tipo concha, fusionando maternidad y estilo en un solo acto.

Durante su paso, hizo una pausa significativa para posar acariciando su vientre, gesto que subrayó el mensaje de empoderamiento que acompañó su presencia en la pasarela.

Jasmine Tookes (Getty Images )

Tookes anunció en julio de este año que espera su segundo hijo junto con su esposo Juan David Borrero. Juntos tienen una hija, Mia Victoria, nacida en 2023.

En entrevistas, la modelo ha confesado que el embarazo tomó por sorpresa a la pareja, aunque era algo que ambos deseaban para otro momento.

El momento fue recibido con aplausos del público presente en Brooklyn y elogios desde las pantallas globales donde se transmitió el desfile vía Prime Video y Amazon Live.

Jasmine Tookes (Getty Images)

Más allá del desfile, esta intervención de Tookes marca un cambio en la narrativa de la moda: demuestra que la maternidad puede ser parte del espectáculo, no un obstáculo para él.

¿Quién es Jasmine Tookes?

Jasmine Tookes es una reconocida modelo estadounidense que se ha consolidado como una figura emblemática en el mundo de la moda.

Desde muy joven practicó gimnasia, vóleibol y softbol antes de incursionar en el modelaje alrededor de los 15 años, cuando fue descubierta durante una visita al estudio de su madre, quien trabaja como estilista de celebridades.

Jasmine Tookes (Getty Images)

A lo largo de su carrera, Tookes ha protagonizado campañas para marcas de prestigio como UGG, Gap, DKNY, Calvin Klein, Ralph Lauren, Lancôme, entre otras. En 2012 debutó en la pasarela de Victoria’s Secret, y en 2015 fue nombrada oficialmente Victoria’s Secret Angel.

Un hito en su carrera fue vestir el célebre Fantasy Bra en el desfile de 2016, una prenda valorada en 3 millones de dólares, con lo que se convirtió en una de las pocas modelos en hacerlo hasta ese momento.

Además, ha incursionado en el mundo empresarial lanzando su marca de belleza, Brunel, y cofundando una línea de ropa activa llamada JOJA junto con otra modelo destacada.