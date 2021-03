Jared Leto cambia de manera sorprendente para House of Gucci

Ridley Scott ya está rodando House of Gucci, biopic que girará en torno al asesinato de Maurizio Gucci. La cinta contará en su reparto con nombres tan notables como los de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y también con Jared Leto, quien luce irreconocible en las nuevas imágenes de la grabación

Adam Driver encarnará a Maurizio Gucci, fallecido en el año 1995, y Lady Gaga será su esposa en la ficción. La película está basada en la historia real de Reggiani, quien fue juzgada y condenada por orquestar el asesinato del exdirector de la casa de moda Gucci.

Por su parte, Leto será Paolo Gucci, primo de Maurizio y ex vicepresidente y director general de la firma de moda. En las imágenes del set se puede ver al actor caracterizado, calvo, con bigote, y con un llamativo traje de pana de color morado.

Gucci abandonó a Reggiani en 1985 por una mujer más joven después de 12 años de matrimonio. Reggiani fue juzgada y declarada culpable de planear el asesinato de su exmarido en su oficina en Italia en 1995. Cumplió 18 años en prisión y fue liberada en 2016. El guion, escrito por Roberto Bentivegna, está basado en el libro de Sara Gay Forden titulado The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

El filme también cuenta con Jeremy Irons en el rol de Rodolfo, padre de Maurizio; Al Pacino como Aldo Gucci, tío del protagonista; Camille Cottin como Paola Franchi; y Youssef Kerkour como Nemir Kirdar.

Las de Leto no son las primeras imágenes que han salido a la luz. Los fans ya han podido ver a Driver y Gaga en el papel del señor y la señora Gucci en pleno rodaje, que está teniendo lugar en Italia.

Fuente: Excélsior