James McAvoy no volverá como Charles Xavier en el MCU

Rumores indican que Charles Xavier aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; sin embargo, este no sería la versión de James McAvoy.

En una entrevista para Collider, James McAvoy señaló que su etapa dentro de los X-Men había terminado, por lo menos en este momento.

El actor señaló que no tiene planes para regresar como Xavier en una próxima película, eso significa que él no estaría en dentro de los planes del MCU.

Si bien aceptaría interpretar una vez más al telépata, James McAvoy señala que si nunca se da la oportunidad, estaría satisfecho con lo que hizo.

La última vez que vimos a James McAvoy como Charles Xavier fue en la fallida ‘X-Men: Dark Phoenix’, donde al final se le vio retirado al lado de Magneto.

Con eso se habría cerrado el ciclo de James McAvoy tanto en la películas de X-Men, como en su papel de Charles Xavier.

Con los X-Men de regreso en Marvel, es sólo cuestión de tiempo para ver a Charles Xavier en el MCU; sin embargo, esta podría ser otra versión a las ya vistas.

Como mencionamos, un rumor indica que Charles Xavier estará en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ enfrentando a la Bruja Escarlata.

Al dar a conocer James McAvoy que no regresará a los X-Men, muchos piensan que este “Xavier” no sería otro que Patrick Stewart, quien hizo el papel originalmente.

Esto tomando en cuenta que la película de Strange uniría a todos los universos de Marvel en el cine, incluido el de los Hombres X de Fox.

Sin embargo, de la misma forma que James McAvoy, Patrick Stewart no ha dicho nada acerca de un regreso al papel del telépata máximo.

Sólo queda esperar que Disney dé más detalles ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, y de lo que pasará con lis X-Men próximamente.