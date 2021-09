James Bond: nuevo 007 podría ser Henry Cavill u otros dos inesperados

La shortlist para acordar quién será el reemplazo de Daniel Craig como el nuevo 007 se ha filtrado con un nombre obvio y muy comentado en la lista, pero con dos que quizás nadie esperaría. El nuevo James Bond podría ser Henry Cavill tal y como miles piden a lo largo y ancho del internete, pero los productores y el estudio también tendrían en la mira a Regé-Jean Page y a un actor un poco más alejado del radar llamado George MacKay.

Desde luego, si se le pregunta directamente a cualquiera de los responsables de esta saga, o incluso al mismo MGM, todos ellos están de acuerdo en replicar que todavía no existen charlas al respecto y que en cambio todas sus energías están concentradas en despedir a Daniel Craig de la forma que mejor se merece. Razón de que Sin tiempo para morir haya sido retrasada una y otra vez, con miras a alejarla del escenario pandémico y convertirla en un gran éxito.

Ahora que tal desenlace está a la vuelta de la esquina, los nombres y las sugerencias comienzan a salir a superficie de manera inevitable. Según reportes obtenidos por manera anónima de Page Six, es verdadero que los productores de Bond están enfocados en el nuevo filme y no tomarán decisiones hasta que dicho evento llegue a su final. No obstante, eso no quiere decir que ya existan ideas, sugerencias y listas tentativas.

La lista para James Bond está encabezada por Henry Cavill, un actor que ahora está bien posicionado como una figura de acción muy querida por el público, a pesar de sus limitaciones histriónicas. Su figura como espía británico dispuesto a las persecuciones, a ser acompañado de una damisela de acción y a manejar autos de lujo,sin duda es una imagen que resulta muy atractiva.

Por otro lado el nombre de Regé-Jean Page ha surgido en varias ocasiones. Criado por contenidos británicos y sobre todo conocido por el público local, el actor finalmente fue lanzado al estrellato masivo gracias a su papel en la serie Bridgerton. Recordemos que hace no mucho tiempo, Netflix anunció que el actor no volvería para la segunda temporada. ¿Se encontrará ocupado aprendiendo a manejar gadgets y costurando trajes elegantes para su figura de acción?

Finalmente, según el sitio mencionado, la fuente revela que la tercera y más inesperada opción, es el actor George MacKay. Quizás en principio su nombre no te suena, pero probablemente le recuerdes si mencionamos su participación en How I Live Now (2011), Capitán Fantástico (2016), o el más reciente drama de la Primera Guerra Mundial, 1917 (2019) de Sam Mendes. Los reportes sugieren que uno de los productores de James Bond, que también estuvo involucrado en el oscareable drama bélico, fue el primero en sugerir su nombre. La idea ha sido aceptada con gusto, porque supuestamente en los cuarteles de MGM se baraja la idea de hacer una suerte de reboot del 007, con un protagonista más joven. McKay es así el candidato idóneo.

