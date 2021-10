Jaime Camil dará vida a Vicente Fernández en la bioserie de “El Charro de Huentitán“

El actor Jaime Camil será el encargado de personificar a Vicente Fernández en la serie biográfica de “El Charro de Huentitán“.

A través de un comunicado, Netflix y Caracol Televisión anunciaron que la producción de la serie se llevará a cabo después de que se firmara un acuerdo con la familia Fernández.

“Definitivamente una serie basada en la vida de Vicente Fernández debe estar respaldada por el mejor talento y en ese sentido nadie como Jaime Camil para darle vida al charro. Estamos contentos, satisfechos y seguros de que hemos tomado la mejor decisión y de que el carisma y la capacidad actoral de Jaime son una total garantía para el proyecto”, declaró Dago García, vicepresidente de producción de Caracol Televisión.

Por otra parte Camil compartió una foto en redes sociales dónde se le aprecia caracterizado de “Don Chente”, dejando ver el gran trabajo que la producción de la serie está llevando a cabo.

“Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, ‘Chente’ es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo […] Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él”, expresó Camil en un comunicado.

Jaime Camil es un actor con una gran trayectoria en el cine y la televisión, ha participando en producciones como La Fea Más Bella, Las Tontas no Van al Cielo y Por Ella Soy Eva. Además, su voz le ha dado vida a múltiples proyectos animados, entre ellos a Papá Julio en la película animada de Coco.

Fuente: Sin Embargo