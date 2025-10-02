Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran 14 años de un matrimonio fuerte y unido

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes cumplieron 14 años de un matrimonio que ha sabido vencer los obstáculos y lo celebran junto a sus cinco hijas.

Han pasado 14 años desde que Jacqueline Bracamontes, una de las reinas de belleza mexicanas más queridas, y el piloto de carreras Martín Fuentes se dieron el “Sí, acepto” en una romántica ceremonia en Guadalajara el 1 de octubre de 2011. Desde entonces son una de las familias más seguidas del espectáculo junto a sus cinco encantadoras hijas . La mayor, Jacqueline, nació el 28 de marzo de 2013 y tiene 12 años; después llegó Carolina, el 15 de julio de 2014, quien hoy tiene 11; en 2016 nació Renata, que tiene 9 años; y finalmente las mellizas Emilia y Paula, quienes nacieron el 20 de diciembre de 2018 y actualmente tienen 6 años.

El matrimonio de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Este 1 de octubre de 2025, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes unieron sus vidas en una boda que hasta hoy sigue sindo una de las más recordadas de Guadalajara. La actriz y conductora tapatía, que en ese momento brillaba como protagonista de telenovelas, y el guapo piloto de carreras, se juraron amor eterno frente a familiares, amigos y personalidades del espectáculo en una romántica ceremonia religiosa.

La boda de ensueño de Jacky Bracamontes en Guadalajara

La pareja se casó en la Catedral de Guadalajara el 1 de octubre de 2011. Jacky lució un vestido espectacular diseñado por Óscar de la Renta, con un estilo clásico y elegante que acaparó miradas. El festejo reunió a grandes figuras de la televisión mexicana y del mundo deportivo, dejando claro que la unión de ambos era uno de los acontecimientos sociales más comentados de aquel año.

Desde el inicio, Jacky y Martín mostraron ser una pareja sólida, pero también enfrentaron retos. El más doloroso fue la pérdida de su hijo Martín, el primogénito que falleció al nacer en 2013, doloroso momento que Jacky relató en su libro La pasarela de mi vida. A pesar de la tristeza, ambos encontraron en su fe y en su amor la fuerza para seguir adelante y enfocarse en su familia.

Además de este momento tan duro, Jacky ha hablado con sinceridad de otros embarazos difíciles que pusieron a prueba no solo su salud física, sino también la fortaleza de su matrimonio. Hubo pérdidas que vivieron en silencio y que, como ella misma confesó, fueron devastadoras. Sin embargo, cada experiencia los unió más como pareja y reafirmó su deseo de formar una familia numerosa.

Ambos han contado que la comunicación fue clave para superar esas etapas. Mientras Jacky encontraba en su esposo apoyo incondicional, Martín se convirtió en su sostén emocional. El piloto no dudó en acompañarla en los momentos más vulnerables, y juntos aprendieron a transformar el dolor.

Hoy, su casa está llena de risas y ellos de orgullo por sus cinco hijas: Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Emilia y Paula. Para la conductora, ser mamá se ha convertido en su papel más importante y en múltiples ocasiones ha declarado que sus hijas son “su mayor tesoro y el motor de su vida”.

El matrimonio Fuentes-Bracamontes ha logrado mantener el equilibrio entre la vida pública y la privada. Jacky ha seguido con paso firme en la televisión, ya sea en la conducción de programas como Netas Divinas o como actriz en proyectos especiales, mientras que Martín continúa involucrado en el automovilismo y en distintos negocios. Sin embargo, nunca dejan de priorizar los momentos en familia: desde viajes inolvidables hasta celebraciones íntimas en casa.

En redes sociales, ambos comparten con frecuencia momentos llenos de humor, complicidad y cariño, lo que los ha hecho cercanos a sus seguidores. Asimismo, Jacky no duda en mostrar a su esposo como un papá entregado y divertido, mientras que Martín suele dedicarle mensajes llenos de admiración y orgullo.

En cada aniversario, la pareja aprovecha para recordar lo mucho que han construido juntos. “Martín es mi cómplice, mi pareja de vida y el mejor papá para nuestras hijas”, ha expresado Jacky en más de una ocasión, dejando claro que el respeto, la comunicación y la risa son los pilares de su relación.

La celebración de aniversario de Jacky Bracamontes

Ahora, al cumplir 14 años de casados, celebran no solo un matrimonio duradero, sino también una historia de fortaleza, complicidad y amor incondicional.

«Ya son 14 años caminando juntos Memito. Gracias por ser el mejor compañero de vida, por todo lo que hemos construido y logrado juntos. Qué regalo tan grande es compartir la vida contigo y ver la familia que hemos formado», posteó la tapatía en Instagram en esta fecha tan especial.

Sin embargo, los festejos no acabaron allí, pues hicieron un viaje a Utah, donde disfrutaron de un paseo por Lake Powell, un lago artificial, creado a partir del río Colorado para la construcción de la presa del Cañón de Glen.