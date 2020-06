J.K. Rowling genera polémica en Twitter por publicaciones sobre personas trans

La famosa escritora J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, generó polémica con una serie de tuits al publicar que sólo las mujeres pueden menstruar y “las diferencias” entre ellas y las personas trans.

La escritora compartió una publicación titulada Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan, y lo acompañó con el texto “Personas que menstrúan. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”.

Lo que generó algunas reacciones negativas en la red social, donde la acusaron de ser transfóbica y la invitaron a informarse sobre las personas trans.

A lo que J.K. respondió “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

Tambien agregó que ha leído diversos artículos sobre las personas trans y conoce cuál es la distinción entre ellas y las mujeres.

“He pasado gran parte de los últimos tres años leyendo libros, blogs y artículos científicos de personas trans, médicos y especialistas en género. Sé exactamente cuál es la distinción. Nunca suponga que porque alguien piensa de manera diferente, no tiene conocimiento”.

También escribió sobre “el odio a la mujer”, señalando que aunque los tiempos cambian eso es eterno.

“’Feminazi’, ‘TERF’, ‘perra’, ‘bruja’. Los tiempos cambian. El odio a la mujer es eterno”.

Y concluyó dejando en claro su postura “Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo”.

