Ixpanea denuncia a Yayo Gutiérrez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales

La influencer Ixpanea presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales capitalina contra el youtuber Yayo Gutiérrez, a quien acusó en enero de poseer un video íntimo de ella sin su consentimiento y haberle mentido sobre su eliminación.

“Yo no digo mentiras: si todo este tiempo tuve en silencio en mi proceso legal fue para no entorpecerlo y porque no pienso litigar en medios. No es fácil. Una denuncia no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo gremio de YouTube tapando el sol con un dedo o siendo cómplices de abusos que se han llevado en años”, manifestó por medio de un mensaje en redes sociales.

Manifestó que no ha sido la única mujer “que pasó una historia así o peor con este ser. Lo que yo les conté solo fue una de las muchas cosas que me hizo a mí y a otras personas, muchas de ellas mis amigas, chicas seguidoras de este mismo y chicas del medio, también chavas menores. Por eso y más quiero confiar en que se hará justicia legalmente”.

“No se trata de oportunismo, se trata de dejar de normalizar arruinar vidas de morras solo por tu ego. Las que dicen que él ha cambiado, no inventen, si desde que hice mi denuncia me llegan conversaciones de él con otras morras siendo igual de patán“, expuso.

Ixpanea aseguró que presentará sus pruebas de manera “justa y limpia con las autoridades correspondientes. Por mí, por mis amigas y las que pudieron faltar. Esto va a ser tardado, pero se va a lograr”.

“Y a todos los que lo apoyan (a Yayo), si no saben neta no se metan, que pueden salir quemados también o demostrando que son iguales a él”, sentenció.

Hasta el momento, Gutiérrez no ha emitido alguna respuesta sobre lo ocurrido con Ixpanea.

En enero, la youtuber relató a través de un video que hace 10 años conoció a Yayo Gutiérrez y otras personalidades, con quienes comenzó a hablar por videollamada. Tiempo en el que tenía entre 18 y 19 años.

“Empecé a hablar mucho con él por videollamadas, me da mucha pena contar esto porque es exponerte y decir cosas que no quieres; sin embargo, sé que si yo lo cuento muchas personas van a dejar de hacer este tipo de cosas como confiar en personas que ni conocen y desnudarse enfrente de esa persona en videollamada. Nunca sabes quién puede estar viendo ese video, nunca sabes si hay un backup de ese video“, expresó.

Ixpanea contó que cuando entabló una mayor amistad con Gutiérrez, fue que este le contó que tenía una foto íntima de una amiga suya.

“Me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía en la preparatoria con la que a veces hablaba (…) Le dije: ‘¿De mí no tienes nada?’ y me confesó que tenía un video mío“, contó.

La youtuber le pidió que borrara su video, a lo que él accedió, pero poco después se dio cuenta de que lo seguía teniendo.

“Cuando le pedía una justificación, me dijo que era para masturbarse. Él me prestó su laptop y a mí se me ocurrió poner ‘ix.mov’ y cuando puse eso el video apareció, o sea, él tenía un backup (respaldo)”, relató.