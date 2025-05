Isabel regañó a Meghan antes de su boda con Harry por tratar mal al personal

Un nuevo detalle sobre los preparativos de la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle en 2018 salió a la luz.

Un nuevo detalle sobre los preparativos de la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle en 2018 salió a la luz, revelando las tensiones que rodearon al evento real.

Según informó el Daily Mail, citando a la biógrafa real Katie Nicholl en su libro The New Royals, la reina Isabel II se vio obligada a intervenir personalmente durante una disputa entre Meghan y el equipo de catering del Castillo de Windsor.

El incidente se produjo durante una de las pruebas del menú previo al gran día. Meghan Markle, que había solicitado un menú vegano y macrobiótico y reaccionó con visible enojo al notar que uno de los platos contenía huevo.

Según el relato de Nicholl, Meghan no dudó en llamarle la atención al miembro del personal que le había garantizado que el platillo era completamente vegano. La situación fue lo suficientemente tensa como para que llegara a oídos de la reina Isabel II, quien decidió intervenir directamente.

“En una ocasión, durante los preparativos para la boda, Meghan fue al Castillo de Windsor para degustar un menú y terminó teniendo un tenso intercambio con un miembro del personal”, afirmó la biógrafa real Katie Nicholl.

«Meghan estaba en el castillo para probar algunos platos», dijo una fuente a Nicholl, afirmando que el supuesto altercado llegó a su punto álgido cuando ella «le dijo a uno de los camareros que podía sentir el sabor del huevo».

Sin embargo, una vez que la reina Isabel se enteró del presunto incidente, aparentemente sintió la necesidad de intervenir.

“De repente, la reina entró y dijo: ‘Meghan, en esta familia no le hablamos a la gente así’”, alegó la fuente de Nicholl.

Las marcadas diferencias entre Meghan Markle y la familia real

La reina buscaba mantener el respeto, especialmente ante el equipo que organizaba cada detalle del evento. Además de que la monarca era conocida por mantener un gran respeto con todos sus colaboradores, y se sabe que los traba como miembros de su familia.

Markle ha sido objeto de varias controversias desde que se casó con el príncipe Harry, y una de las más famosas fue con su cuñada, Kate Middleton.

Según se informa, Markle y Middleton se hicieron llorar mutuamente después de tener un desacuerdo sobre el vestido que la princesa Charlotte debía usar durante la ceremonia de la boda.

Mientras la duquesa de Sussex habló sobre el incidente en su entrevista con Oprah Winfrey, un miembro anónimo del personal real reveló al Daily Mail otra versión detrás de la supuesta disputa .

“Lo cierto es que durante las conversaciones sobre el vestido de dama de honor de Charlotte, Meghan dijo algunas cosas de las que se arrepintió y Kate dijo otras de las que luego se arrepintió, pero todo fue en el calor del momento. Ambas mujeres estaban llorando desconsoladamente”, escribió Tom Quinn en su libro, Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants.

Este detalle se suma a otros desacuerdos durante los preparativos de la boda, como la elección del vestido de novia de Meghan, que la reina consideraba «demasiado blanco» para una mujer divorciada, y la solicitud de una tiara con esmeraldas, que fue rechazada por el protocolo real.