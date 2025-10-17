Investigan al hijo del fundador de Mango por el posible homicidio de su padre

En diciembre del 2024 fue anunciada la muerte de Isak Andic, empresario fundador de Mango, quien cayó de un acantilado de 150 metros de altura durante un hike en un sendero aledaño a las cuevas de Salnitre que se encuentran en Collbató, Barcelona. Se encontraba acompañado de su hijo mayor y único varón, Jonathan Andic, cuando se dieron los hechos. Semanas después del suceso, la policía cerró el caso como un accidente hasta que los Mossos d’Esquadra de Cataluña reabrieron la carpeta de investigación por posible homicidio: Jonathan encabeza la lista de presuntos responsables.

Investigan al hijo del fundador de Mango por posible homicidio de su padre

La investigación por la muerte del empresario Isak Andic, fundador del grupo textil Mango y una figura importante en la industria de la moda en el mundo, ocurrida en diciembre del 2024 durante una excursión por la sierra de Montserrat en Cataluña ha dado un giro las últimas semanas: los Mossos de Cataluña (policía de investigación del estado catalán) han reanudado la investigación como un posible homicidio con el único testigo del suceso, su hijo Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Esta decisión fue tomada por las autoridades por las incongruencias entre las declaraciones de Jonathan y un análisis exhaustivo que realizaron a su celular con la intención de encontrar más pruebas en las llamadas y mensajes que hizo el día de la muerte de su padre. De acuerdo a la policía catalana, los mensajes que padre e hijo intercambiaron días anteriores a lo sucedido denotan una relación poco cálida entre ambos. A pesar de la constante negación por parte del equipo de Jonathan, la hipótesis se vio respaldada por el testimonio que Estefanía Knuth, golfista y pareja de Isak, presentó ante las autoridades.

El testimonio de Estefanía Knuth que cambió el rumbo de la investigación sobre la muerte de Isak Andic

La disputa por la herencia que Isak Andic dejó a su familia envuelta en crecientes tensiones internas. En ese contexto, la pareja del multimillonario y golfista española Estefanía Kuth acudió a las autoridades para hacer una declaración que fue clave en la decisión de cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte de Andic.

La golfista centró su declaración en la mala relación que Isak y Jonathan llegaron a tener. Afirmó que en el 2015 hubo un momento de extremo desacuerdo entre ambos cuando Isak decidió cambiar de puesto y se convirtió en presidente no ejecutivo de Mango, dejando a Jonathan como uno de los directivos más importantes de la compañía. De acuerdo con Kuth, Isak habría comenzado un pleito con su hijo por el estado de la empresa, la cual entró en un momento de grandes pérdidas. La declaración habría sido una de las pruebas que reabrirían la investigación en la que actualmente se señala al hijo como un posible sospechoso por la muerte del empresario.

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la presunta responsabilidad de Jonathan Andic?

El Juzgado decidió cambiar la condición procesal de Jonathan de testigo a investigado/sospechoso. En España, como en la mayoría de las jurisdicciones, las investigaciones penales se desarrollan bajo el principio de presunción de inocencia para cualquier persona investigada, por lo que este cambio de estatus no equivale a una condena ni a una imputación definitiva, sino a una mera herramienta procesal para la práctica de diligencias de investigación más concretas para obtener más información.

La familia, por su parte, ha emitido comunicados expresando su confianza en la inocencia de Jonathan y su disposición de colaborar con la justicia para probar que no formó parte de la responsabilidad por el fallecimiento de su padre.

Este cambio vino a agregar tensiones a la familia durante la disputa por la herencia de Isak Andic, quien habría dejado su fortuna en partes equitativas a sus tres hijos, pero no estarían todos contentos con esta decisión.

La disputa entre los hijos de Isak Andic y su pareja por la herencia multimillonaria del fundador de Mango

De acuerdo al testamento de Isak Andic, su fortuna sería repartida de manera equitativa entre su hijo mayor y sus dos hijas menores, quienes habrían aceptado el trato a través de los trámites necesarios para hacerse acreedores de su parte. Sin embargo, sería Estefanía Knuth quien no estuvo de acuerdo con el trato acordado ni con la cifra que le corresponde como pareja del fallecido.

La golfista española estaba puesta para recibir una cantidad no revelada, pero no suficiente de acuerdo a su perspectiva personal, pues ella esperaba un monto cercano a los 70 millones de euros y el trato acordaba menos.

Hasta ahora, las autoridades no han encontrado ninguna prueba concreta que apunten a que Jonathan es el asesino de su padre, sin embargo, la investigación sigue en proceso.