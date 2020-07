Integrante de OV7 se contagia de COVID19

Érika Zaba, integrante de OV7, informó que ella y su esposo dieron positivo a la prueba del coronavirus.

A través de su canal de YouTube, la cantante confesó que no podía creer que estuviera contagiada, ya que ella y su familia se han cuidado mucho y han tomado todas las precauciones para evitar el contagio.

“Sigo sin creerlo… ¿Cómo?, ¿dónde?.. lo único que les puedo decir es que ¡sí pasa! Tomen esto en serio y por favor, cuídense mucho!”, escribió Zaba en la descripción del video de más de 10 minutos de duración.

La cantante detalló que ni ella ni su esposo presentaron fiebre ni tos, pero sí dolor de huesos, cansancio y sensación de resfriado.

Aunque por el momento la indicación del médico fue quedarse en casa, Zaba teme que su estado de salud se complique y necesite una atención más especializada; dijo sentirse preocupada por su pequeño hijo Emiliano, quien no puede estar en la misma recámara que ellos, y cuando lo carguen, deben usar estrictamente cubrebocas.

Finalmente, la artista hizo un llamado a quedarse en casa y estar muy alertas “porque sí pasa”, reiteró.

Roberto Carlo también da positivo a la prueba del Covid-19

El conductor y actor Roberto Carlo ha dado positivo a la prueba de Covid-19, así lo informó este jueves a través de sus redes sociales, donde detalló que se encuentra hasta el momento bien de salud aunque presenta algunos malestares.

El conductor detalló que desde el miércoles se sintió mal, que sentía el cuerpo cortado, dolor de cabeza, diarrea, dolor muscular, esto durante la transmisión del matutino que conduce, razón por la que pidió al servicio médico del programa lo atendieran.

Detalló que finalizando la transmisión, fue al hospital a hacerse la prueba de Coronavirus, ya que creía que existía la posibilidad de haber contraído el virus, aunque también podría ser un resfriado ya que había hecho ejercicio en su jardín.

“Ayer (miércoles) ya no supieron de mi por que estaba mal pase uno de los peores días de mi vida, con una migraña horrible, ayer por la mañana comencé con falta de aire y decidí que me atendieran en el servicio médico del programa pero a lo largo del día me comencé a sentir peor”, explicó.

Por: El Universal