Influencer llora porque Covid-19 la dejó sin dinero y ‘no tiene otro talento’

Billie Beever es una mujer australiana que se gana la vida vendiendo fotos eróticas en su página de Internet, sin embargo, luego de la pandemia de coronavirus que azota gran parte del mundo, sus ventas bajaron mucho.

Ante esto se le ocurrió fue publicar un video en redes sociales llorando porque gracias a la baja en sus ventas ahora no tiene dinero para pagar la renta y pagar otras cuentas.

En Twitter y TikTok la mujer comentó que no sabía qué hacer para ganar un poco de dinero ya que, asegura, no tiene otro talento.

No tengo otro talento. No tengo nada más. No sé bailar, no sé cantar, no puedo hacer nada’, comentó en el video.