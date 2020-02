‘Impongo moda’, responde Danna Paola a indirectas de Eleazar Gómez

Hace poco se habló de una posible respuesta de Eleazar Gómez a Danna Paola en su último sencillo ‘No me puede olvidar’.

La conexión entre Sodio, el último sencillo dela también actriz, y ‘No me puede olvidar’ revela la supuesta infidelidad de Eleazar a Danna Paola.

Peroél no se tardó en contestar y al estreno de su videoclip muchos notaron que el parecido entre la protagonista y la intérprete de ‘Oye Pablo’ es muy evidente.

Y aunque el cantante ya negó que Danna Paola sea quien inspiró el look de la modelo que lo acompaña en ‘No me puede olvidar’, la frase “Yo no soy tu Pablo ni tú eres Ariana” aún genera muchas dudas.

Contrario aEleazar, la actriz sí contestó a los cuestionamientos sobre si notó o no el parecido entre la modelo y ella.

Riéndose de la situación, Danna Paola respondió:

Impongo moda, acuérdate, las diademas, el look. Nunca me pondría eso, la verdad” y dijo que la verdad ella no usaría algo como lo que portaba la modelo.

Además, Danna Paola confesó que no había visto el video de Eleazar y que por el momento ella está concentrada en otra cosa.

Estoy enfocada en mi música, mi vida y estas cosas mmm… yo, la verdad, tengo a mis ‘exes’ satanizados”, concluyó la cantante.

Recordemos que Danna Paola sufrió maltrato por parte de Eleazar, quien al parecer sigue sin percatarse de su responsabilidad.

Fuente: Excélsior