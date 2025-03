Humberto Zurita recuerda a Christian Bach a seis años de su muerte

Hace seis años, Humberto Zurita enfrentó la dura pérdida de su esposa, Christian Bach, con quien formó una familia integrada por dos hijos, Emiliano y Sebastián. A lo largo de este tiempo, el actor ha tomado la decisión de honrar la memoria de la intérprete.

Como cada año, el actor recordó a Christian en la fecha en la que el mundo del espectáculo despidió también a una de sus grandes estrellas.

Humberto Zurita expresó su sentir al recordar a Christian Bach en su sexto aniversario luctuoso. El actor compartió en sus historias de Instagram una publicación con un video en el que se incluyen momentos memorables junto a quien fue su esposa.

Junto a este detalle, el actor escribió un breve pero profundo mensaje. “Siempre en nuestros corazones”, posteó Zurita.

Estos años sin Christian, Humberto se ha refugiado en sus hijos, con quienes ha mantenido vivo el recuerdo de la actriz. Al mismo tiempo, el intérprete se enfoca en sus proyectos profesionales

Además, sus constantes viajes también han sido la oportunidad perfecta para sentirse inspirado, razón por la cual se ha dejado ver de paseo con su novia Stephanie por diversas ciudades tanto de México y el extranjero.

Humberto Zurita habla de su relación con Christian Bach

Humberto Zurita ha hablado anteriormente de lo feliz que se siente de haber escrito una historia de amor con Christian Bach.

El cariño que se tenían no era solo el único pilar que sostenía su relación, pues ambos también compartieron su pasión por los escenarios y la televisión, razón por la que incluso formaron un equipo de trabajo. “Fuimos un éxito como empresarios, como productores, como amigos, como amantes, como padres, todo. Christian era una gran, gran mujer que a mí me enseñó muchas cosas, lo he dicho, la vida sin amor no vale la pena, la vida sin amor como que no es tan agradable, amor por los hijos, por los padres”, reveló el actor en una charla con Anette Cuburu, quien lo tuvo como invitado en su canal de YouTube.

Sin embargo, Humberto reconoció que su corazón ha podido amar, gracias a su relación con Stephanie Salas, aunque Christian ocupará siempre un lugar muy importante en su vida.

“Fue y será el amor de mi vida y eso no quita también, porque ahí va a venir la pregunta, sí puedo tener otro amor. Es y será el amor de mi vida, pero hoy estoy viviendo una etapa muy padre, muy bonita”, confesó sobre su actual romance con Salas.