Hulu da luz verde para la secuela de How I Met Your Mother protagonizada por Hilary Duff

Hulu ha confirmado la secuela de la exitosa serie Cómo conocí a tu madre (How I Met Your Mother) que llevará el nombre Cómo conocí a tu padre y que será protagonizada por Hilary Duff.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie”, dijo Duff a través de un comunicado a medios internacionales.

De acuerdo con Variety, Duff tendrá el papel de Sophie, quien le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: “una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrirse así mismos”, describe.

Los enamoramientos de este grupo de amigos serán más actuales, pues está situada en la era de las aplicaciones de citas y éstas no pueden faltar.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us, Love, Victor) serán los co-showrunners de esta serie y trabajaran de cerca con Carter Bays y Craig Thomas, creadores de How I Met Your Mother.

“La icónica serie original de Carter y Craig revolucionó la comedia de media hora, y estamos muy honrados de llevar la antorcha hacia la próxima generación, ¡y nada menos que con Hilary Duff! No podemos esperar a que el público conozca a Sophie y su equipo, y los vea volverse por sí mismos y encontrar el amor en la ciudad de Nueva York de hoy en día. Y esperamos que nadie piense que es extraño que Bob Saget interprete la voz de la vieja Hilary Duff “, dijeron Aptaker y Berger.

Cómo conocí a tu madre, actualmente disponible en Amazon Prime Video, fue emitida de 2005 a 2014 a través de 9 temporadas y 200 episodios.

La serie fue protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan.

“Como gran fan de Cómo conocí a tu madre, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio. Estoy entusiasmada por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionada de poner mis 6 ½’s allí!”, agregó Duff, quien también es productora de la serie.

Fuente: Sin Embargo