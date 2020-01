House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones llegará a HBO en el 2022, asegura Casey Bloys

Casey Bloys, Jefe de Programación de HBO aseguró que el estreno para la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon está programado para el 2022, dijo este día a Variety.

El piloto del spin-off está basado en el libro Fire & Blood, será protagonizado por Naomi Watts y se centrará en la casa Targaryen. Casey Boys también agregó que Jane Goldman, el encargado de procrear el proyecto de los libros de George R.R. Martin, asumió el desafío de construir un mundo “maravilloso”, también indicó que esta precuela fue más fácil de producir porque, había un texto que les sirvió de guía.

“Tuvo más desafíos en términos de establecer un mundo, pero creo que ella manejó eso maravillosamente… No había una cosa evidente… Uno de los beneficios de House of the Dragon es que había un texto de George y había un poco más de una hoja de ruta”, dijo Bloys.

A pesar de haber dicho que el spin-off debe llegar en el 2022, no dio una fecha de estreno exacta y tampoco se han determinado los días de producción.

También habló de una de las series más exitosas de HBO, Watchmen, la cual ha sido fuente de muchos rumores respecto a una segunda temporada, Bloys dijo que le encantaría volver a trabajar con Damon Lindelof, ya que hizo un gran trabajo, pero le está dando el tiempo necesario para pensar qué es lo que quiere hacer.

“Si tiene una idea, está dispuesto a hacerlo, pero no se le ha ocurrido nada, así que lo esperaré y veré qué decide hacer”. Quiero hacer lo que Damon quiere, ya sea otra entrega de Watchmen u otra cosa. Damon es con quien quiero trabajar”, puntualizó.

HBO es la cadena que transmitirá los episodios de ambas series, además se encuentra próxima a estrenar HBO MAX, una plataforma streaming que estará disponible el mayo de este año y espera ser bien recibida por los usuarios.

Fuente: Sin Embargo