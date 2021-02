Hospitalizan de urgencia a “Cepillín” tras sufrir un accidente en su casa

Ricardo González Gutiérrez, conocido como “Cepillín”, fue hospitalizado la madrugada del domingo en el Corporativo Hospital Satélite, informó su hijo en sus redes sociales.

Ricardo González, hijo de “Cepillín”, no mencionó las causas de por qué fue llevado de emergencia al nosocomio y dijo que no esperaban que fuera algo tan grave.

“Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave”, informó cubierto con cubrebocas y lentes transparentes.

De acuerdo con una entrevista en un programa de espectáculos, “Cepillín” indicó que sufrió un jalón en la columna al bajar de una escalera. “Imagínate bajando las escaleras ya me iba a caer y me agarré del pasamanos y (…) me di el chicotazo y sentí el tirón en la columna”, dijo.

Agregó que no es la primera vez que sufre un accidente de esta naturaleza, pues toda su vida ha sido una persona muy hiperactiva. “Cepillín” fue hospitalizado hace cinco años debido a una insuficiencia cardiaca, cuando fue trasladado de emergencia a un hospital de cardiología de la Ciudad de México.

Ricardo González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946, en Monterrey Nuevo León, México. Es un payaso mexicano y cantante infantil, conductor de televisión y actor.

“Cepillín” cuenta con canciones exitosas como “La feria de Cepillín”, “Tomás”, “En un bosque de la china”, “La gallina co-co-ua” y 270 temas más; obteniendo 11 discos de oro.