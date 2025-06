Hospitalizan de emergencia a Majo Aguilar; qué le ocurrió y cuál es el estado de salud de la cantante

Majo Aguilar fue internada de emergencia el pasado sábado 28 de junio, alarmando a más de uno con la noticia. La cantante de música regional sorprendió en redes sociales al publicar una fotografía desde la cama de un hospital, señalando que tuvo que ser internada por un malestar físico.

En su publicación, la joven cantante y nieta de Antonio Aguilar explicó cuál fue su padecimiento y aseguró que deberá guardar reposo, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Aunque también aprovechó para sumarse a la conmemoración y festejos por el Pride 2025.

La prima de Ángela Aguilar preocupó a sus fans al revelar que tuvo que ser hospitalizada debido a una crisis gastrointestinal. A través de sus cuentas de Instagram y Facebook, escribió:

¿Cuál es el estado de salud de la cantante?

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto”, inició el pie de foto donde se le podía ver internada.

Ante la inquietud generada entre sus seguidores, familiares y amigos, Majo Aguilar aclaró que no se trata de una situación grave: “Aunque no pudo celebrar esta fecha como suele hacerlo, expresó su gratitud hacia quienes le enviaron mensajes de apoyo y cerró con un mensaje reflexivo: “Recuerden que el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”.

Quién es Majo Aguilar, la integrante de la dinastía Aguilar más querida

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar, es una cantante mexicana nacida el 7 de junio de 1994, reconocida por su talento en la música regional mexicana. Forma parte de la prestigiosa dinastía Aguilar, siendo la nieta de los icónicos intérpretes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos leyendas de la música y el cine mexicano. Además, es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela y Leonardo Aguilar, con quienes comparte su pasión por la música.

Desde pequeña, Majo estuvo influenciada por el legado artístico de su familia, lo que impulsó su interés por dedicarse a la música. Aunque inicialmente incursionó en géneros como el pop, con el tiempo decidió emprender su carrera en la música regional mexicana, honrando las raíces de su familia.

En 2021, lanzó su primer álbum en este género titulado Mi Herencia, Mi Sangre, que incluye temas tradicionales como rancheras y mariachi, logrando reconocimiento en la industria musical. Ha destacado por su estilo único basado en preservar la esencia de la música mexicana mientras aporta su propia personalidad.

Actualmente, Majo Aguilar trabaja en continuar el legado familiar, estableciéndose como una de las voces frescas de la música regional y obteniendo cada vez más seguidores.