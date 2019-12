Hospitalizan a Fernando del Solar por neumonía

El actor y conductor de televisión Fernando del Solar se encuentra hospitalizado por un leve cuadro de neumonía, reveló su mánager Aarón Olvera, quien salió al paso para desmentir rumores de que se encontraba en coma.

Ante la noticia que divulgaron algunos medios de comunicación que afirmaron que Del Solar estaba en coma inducido, luego de una operación de urgencia, el representante negó lo anterior y aclaró el estado de salud del artista de origen argentino.

Olvera dijo: “Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable. Como mánager de Fernando lo que corresponde es informar bien al público y a los medios, porque así siempre se ha manejado Fer”.

Precisó que “debido a las condiciones que se presentan en estas fechas, por los fríos y las enfermedades, lo único es que Fer debe tener más cuidado, ya que se presentó un pequeño cuadro de neumonía que ya se está tratando”.

El representante del conductor dijo que no había de qué preocuparse, “simplemente es un cuadro de neumonía”. Abundó que “este tipo de enfermedades, si no se tratan a tiempo, se pueden complicar. De manera lógica su doctor se encuentra en un hospital, mismo al que acudió Fer, entonces no hay nada más allá”.

Aarón Olvera aclaró el estado de salud del conductor, quien ingresó al hospital hace tres días, ante la preocupación que mostraron sus seguidores en redes sociales.

Fernando del Solar fue diagnosticado en 2012 con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos y resulta difícil de combatir. En ese entonces sufrió varias recaídas; sin embargo, salió adelante.

El 24 de octubre pasado el artista anunció que dejaba el programa Venga la alegría, porque su salud no era la adecuada para desempeñar su trabajo.