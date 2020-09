Hospitalizan a Andrea Legarreta tras presentar síntomas de neumonía

Andrea Legarreta, conductora del programa matutino Hoy, fue hospitalizada este viernes tras presentar síntomas de neumonía.

A través de su cuenta de Instragram compartió un video en el que explica la situación de salud que atraviesan ella y su familia, a cuatro días de que diera a conocer que resultó positiva a Covid-19, igual que su esposo y sus dos hijas.

Sobre el músico Erik Rubín -su esposo- y sus dos hijas comentó que se encontraban bien, que solo presentaban cansancio y dolor corporal, pero ella tuvo problemas de respiración al realizar algunas actividades:

“Al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me río me da un poquito de tos; esto fue a partir de dos días… el día de hoy acudí a un hospital a hacerme una tomografía y resultó que tengo neumonía“.

Indicó que el doctor que la atiende le sugirió que pasara algunos días en el hospital para que la estuviera monitoreando, “no tengo nada grave, están viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo”.

Por: Aristegui Noticias