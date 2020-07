Homero aparece como princesa de Disney en el nuevo adelanto de Los Simpson presentado en la Comic-Con

Los Simpson han presentado en la San Diego Comic-Con at Home la que será su temporada 32, con avance incluido.

Homer Simpson se convierte en una princesa Disney en el primer vistazo a la tradicional “Casa del Terror”, el capítulo de Halloween de la ficción animada.

El Homero que todos conocemos se encontrará no solo con esta versión alternativa de sí mismo, sino también con otra mitad oso, mitad humano, con un aire al oso Yogui.

La trigésimo segunda temporada se estrena el domingo 27 de septiembre en Fox. Con esta nueva tanda, alcanzarán los 700 episodios, una cifra histórica.

32 years on the couch and counting! 🛋

New episodes of The Simpsons will premiere September 27 on @AnimationOnFOX. pic.twitter.com/PN0YnOqOR8

— TheSimpsons (@TheSimpsons) July 24, 2020