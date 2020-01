Hijo de Will Smith asegura que Tyler, The Creator es su novio

Jaden Smith está nuevamente en el ojo del huracán y es que de nueva cuenta generó algunos comentarios de duda sobre su sexualidad y es que subió a su cuenta de Twitter lo que podría ser ya una confesión de que es gay.

Y aunque al hijo de Will Smith se le ha vinculado con diferentes mujeres, el artista mandó un mensaje directo al ver que Tyler, The Creator ayer domingo ganó su primer Grammy en la categoría Mejor Álbum Rap.

“Mi novio acaba de ganar un Grammy”, escribió el también actor de “En busca de la felicidad” cuando el rapero subió a recibir su premio.

Inmediatamente las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque a muchos no se le hizo raro esto, algunos otros lo cuestionaron sobre sus preferencias sexuales. Uno que otro, en tono de broma, le preguntaron si su famoso padre ya lo sabía y que opinaba al respecto.

Esta no es la primera vez que Jaden asegura que el intérprete de “I Think” y “A boy is a gun” es su novio, de hecho cuando se presentó en el Festival Camp Flog Gnaw Carnival, dejó de rapear para anunciar que Tyler, The Creator era su mejor amigo, que lo quería muchísimo y ahí aseguró que era su pareja.

“Solo quiero decir que Tyler, The Creator es el mejor amigo del mundo, y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu… novio. Y ha sido mi novio durante toda mi pu… vida”.

El ganador el Mejor álbum Rap hasta el momento no ha dicho nada con respecto a los mensajes de Jaden Smith, pero en varias ocasiones se les ha visto juntos y muy divertidos.

Por: El Universal