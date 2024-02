Hijo de Erika Buenfil envía poderoso mensaje a quienes opinan de su sexualidad

En enero pasado, Nicolás Buenfil publicó un video en sus redes sociales, en que se le ve bailando en un pasillo, lo cual provocó que recibiera muchos comentarios cuestionando su orientación sexual.

Redes cuestionan la sexualidad de Nicolás Buenfil

Después, el hijo de Erika Buenfil explicó que en las imágenes trató de hacer su versión de la escena de la película Saltburn, en donde el protagonista, Barry Keoghan baila desnudo al ritmo de Murder On The Dancefloor de la cantante británica Sophie Ellis Bextor.

«Lo hice como a mi estilo, como algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre. Siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia», aclaró en un video que compartió en su perfil de TikTok. «El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres», explicó. Más tarde, Erika Buenfil recurrió a sus redes sociales para defenderlo y dijo: “Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma, pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche».

“De repente me entra lo esquizo con mi madre, jajajaja. Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas. Mi mamá, en todo momento, me apoya mis locuras y la amo por eso”, escribió.

“Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, concluyó.