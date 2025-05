Phoebe Gates, la hija menor de Bill Gates y Melinda Gates, reveló por error un síndrome que padece su papá

La joven de 22 años estuvo como invitada en el podcast, Call Her Daddy, de Alex Copper, donde compartió las dificultades que enfrentó cuando llevaba a casa a alguien con el que estaba saliendo, fue entonces que reveló que su famoso papás tiene el síndrome de Asperger, clasificado como parte del espectro autista.

Hija de Bill Gates revela por accidente que su papá tiene síndrome de Asperger

“Mi papá es bastante torpe socialmente. Tiene síndrome de Asperger”, reveló. “Llevar a un chico a casa es aterrador para él. También es bastante gracioso para mí. Pero para los chicos, creo que se ponen muy nerviosos”, reconoció.

Bill y Phoebe Gates (Instagram)

Phoebe aprovechó para contar una divertida anécdota que ocurrió con su cita del baile escolar. “Nunca olvidaré el comienzo de la secundaria, antes de tener un novio en serio. Fue uno de mis primeros bailes, quizá en segundo o tercer año, y mi madre le había escrito a mi padre para que nos llevara al chico y a mí al baile juntos», recordó.

https://www.youtube.com/embed/PFT7VOPWkF0?si=Lj21xT8k2xrOYBhP

Todo parecía marchar de manera normal hasta que Bill Gates se paró en un restaurante de comida rápida y llamó al joven con el nombre equivocado. “Literalmente me moría. Pero, sinceramente, creo que ahora es más fácil para mí porque es divertido cuando le presentas un chico a tu padre; dependiendo de cómo reaccione, así es como sabes si será un buen chico o no”, bromeó Phoebe.

Bill Gates se sentía diferente a sus compañeros de escuela

En una entrevista para el sitio de noticias Axios el pasado mes de febrero, Bill Gates habló abiertamente sobre cómo se sentía al darse cuenta que era diferente a sus compañeros de escuela.

Bill Gates (GettyImages)

“Siempre supe que era diferente en maneras que confundía a la gente en términos de mi nivel de energía e intensidad, y de ir y simplemente estudiar cosas”, contó. “Y es un poco confuso cuando eres un niño, que eres diferente, o que la gente reacciona ante ti de ciertas maneras, o que tus habilidades sociales te hacen fallar en varias cosas”, agregó.

“Definitivamente creo que mis padres, quizás un poco sin intención, porque no había un diagnóstico, pero la forma en que me explicaban las cosas o me empujaban a socializar fue muy útil”, consideró.