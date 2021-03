Hermano menor de los Jonas Brothers confesó que pensó en quitarse la vida

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, la vida de los famosos no son perfectas ni felices, pues hay quienes han atravesado por situaciones sumamente difíciles, tanto que han considerado decisiones muy drásticas como el suicidio.

Este es el caso del actor Frankie Jonas, el hermano menor de Joe, Nick y Kevin Jonas, mejor conocido como los Jonas Brothers, quien ha revelado recientemente que durante su juventud pasó por un momento sumamente difícil, tanto así que llegó a pasar por su mente el quitarse la vida.

“Desde muy joven, luché con la bebida y las drogas, era como un escape porque odiaba la vida y no quería estar aquí”, reveló el intérprete de 20 años en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

El actor reveló que pasó años provocándose ‘accidentes’ para así temrinar con su dolor, hasta que un día cuando tomó la decisión de hacerlo, algo cambió sus planes: “Finalmente, después de muchos años intentando suicidarme accidentalmente, llegué a un punto en el que iba a hacerlo de verdad y algo intervino”, continuó el joven

Y aunque no detalló que fue lo que lo hizo retomar el rumbo, agradeció el no haber cometido esa locura, pues ahora su mundo ha cambiado por completo: “No podría estar más agradecido por el hecho de que estoy vivo hoy, porque mi mundo ha cambiado tan bella y tan astronómicamente, y ya no soy esa persona. No podría estar más agradecido de estar vivo y feliz hoy”, agregó.

A principios de este mes, el hermano menor de los cantantes contó que había cumplido un año y un mes sobrio, revelación que hizo luego de que un seguidor le pidiera su consejo para dejar las adicciones:

“Es como una de las mayores bendiciones y los viajes más increíbles y difíciles de mi vida. El primer paso es la aceptación y si realmente es algo que quieres, ahora mismo AA, sólo tienes que aceptar que necesitas ayuda”, respondió.